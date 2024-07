Nächster Erfolg! Deutsche Formel-1-Hoffnung setzt starke Serie fort

Die Formel 1 macht zwei Wochen vor der großen Sommerpause in Ungarn zu Gast. Auch die Formel 3 ist am Hungaroring gefahren. Die Nachwuchspiloten konnten sich also einmal mehr unter den Augen der Rennsportgrößen beweisen.

Für einen deutschen Formel-3-Fahrer war der Halt in Ungarn erneut erfolgreich. Die Formel-1-Hoffnung Oliver Goethe setzt seine starke Punkteserie fort und unterstreicht somit seine gute Form. Er überzeugte als einziger Deutscher an diesem Wochenende.

Formel-1-Hoffnung Goethe setzt nächstes Ausrufezeichen

Nachwuchs-Rennfahrer Oliver Goethe hat im zweiten Formel-3-Rennen in Ungarn überzeugt und erneut gepunktet. Der Deutsch-Däne vom Team Campos Racing wurde auf dem Hungaroring Neunter und sammelte so in jedem der bisher acht absolvierten Hauptrennen dieser Saison Punkte.

Im Sprintrennen am Samstag hatte der 19-Jährige ein Top-10-Ergebnis noch knapp verpasst. Das holte er dank einer guten Leitung am Tag darauf dann nach. Goethe punktete als einziger deutscher Fahrer. Der Hamburger Tim Tramnitz, eigentlich auf Startplatz sieben, fuhr aus der Boxengasse los und kam nicht über Rang 21 hinaus.

Sophia Flörsch vom Team Van Amersfoort Racing wurde 24. und muss weiter auf ihre ersten Zähler in diesem Jahr warten. Zwei F3-Wochenenden stehen in diesem Jahr noch auf der Agenda – in Spa und in Monza. Goethes Ziel wird nun sein, auch bei diesen beiden Rennen zu punkten.

Top-vier-Ergebnis am Saisonende?

Die zweite komplette Formel-3-Saison ist für Goethe schon jetzt ein voller Erfolg. Er kann konstant abliefern und vorne mitfahren. Dazu feierte er in Imola seinen ersten Sieg. Derzeit rangiert die deutsche Formel-1-Hoffnung auf Platz fünf. Mit guten Ergebnissen an den letzten beiden Rennwochenenden ist der Sprung auf Platz vier jedoch noch möglich.

Im vergangenen Jahr beendete Goethe die Saison auf Platz acht. In Silverstone feierte er damals seinen ersten Formel-3-Sieg. In diesem Jahr ist der 19-Jährige den nächsten Schritt gegangen und hat sich stark verbessert. Mit Blick auf das nächste Jahr eine gute Voraussetzung.