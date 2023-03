Formel 1: Hammer ist offiziell! DAS freut besonders die deutschen Fans

Der Rennkalender der Formel 1 ist in der laufenden Saison so prall gefüllt wie noch nie. Die Fahrer und Teams reisen insgesamt zu 23 Saisonrennen auf der ganzen Welt. Noch nie bestand ein Rennjahr aus so vielen Rennen. Die Belastung der Fahrer steigt von Jahr zu Jahr.

Das dürfte in den kommenden Jahren auch so bleiben und höchstwahrscheinlich noch weiter anwachsen. Wie die Formel 1 nun bekannt gab, wird die Rennserie auch in den kommenden Jahren weiter in einem Nachbarland der Bundesrepublik fahren. Das dürfte vor allem die deutschen Formel-1-Fans freuen.

Empfehlung der Redaktion: Sky zum Spar-Preis! Jetzt nur für kurze Zeit – verpasse kein Rennen der Formel 1. Hier geht’s zum Formel-1 Angebot 🛒

Formel 1: Bis 2027 auf dem Red Bull-Ring

Die Steiermark gehört seit Jahren zu der Heimat der Formel 1. Seit 2014 ist der Große Preis von Österreich ein fester Bestandteil des Rennkalenders. Die Strecke in der Nähe von Graz ist sowohl bei den Fahrern als auch bei den Fans sehr beliebt. Im vergangenen Jahr besuchten über 300.00 Leute das Rennwochenende in Österreich. Die Anzahl der Anfragen überschritt die tatsächliche Ticketanzahl deutlich. Vor allem Fans aus Deutschland besuchen den Red Bull-Ring gerne.

+++ Formel 1: Heftiger Vorwurf gegen Hülkenberg-Team – droht jetzt Ärger? +++

Jetzt haben die Bosse bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem Veranstalter des Grand Prix um weitere vier Jahre verlängert wurde. Statt 2023 läuft der Vertrag jetzt bis 2027. Da der Große Preis der Steiermark dem Formel-1-Kalender seit 2014 wieder angehört, feiert der Red Bull Ring dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum. 2023 findet das Rennen in Österreich am 02. Juli statt.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Formel-1-Präsident Stefano Domenicali freute sich sehr über die Vertragsverlängerung: „Der Große Preis von Österreich vereint die perfekte Mischung aus einer anspruchsvollen Strecke, Hochgeschwindigkeitsrennen und einem wunderschönen Veranstaltungsort für unsere Fans, daher freue ich mich, dass wir im Rahmen dieser neuen Vereinbarung bis mindestens 2027 auf den Red Bull Ring zurückkehren werden“, so der Italiener.

Großes Jubiläum geplant

Zehn Jahre Spielberg – unter diesem Motto wird der Große Preis von Österreich in diesem Jahr stattfinden. Domenicali lobte im Zuge der Verlängerung die Veranstalter des Rennens. Er freut sich auf eine schöne Jubiläums-Party: „Während wir das 10. Jahr seit unserer Rückkehr nach Spielberg feiern, möchte ich allen danken, die an dieser Erneuerung beteiligt waren, insbesondere dem Veranstalter und Red Bull, und ich möchte Dietrich Mateschitz für die Liebe, Leidenschaft und Vision danken, die er in die Formel 1 eingebracht hat, die den anhaltenden Erfolg der Veranstaltung und die große Begeisterung für unseren Sport in Österreich und auf der ganzen Welt sichergestellt hat.“

„Im zehnten Jahr unserer Partnerschaft mit der Formel 1 möchten wir diesen Meilenstein mit all den großartigen Fans des Sports feiern und ihnen für ihre Treue und die großartige Atmosphäre danken, die sie mit erzeugen. Jeder ist eingeladen, 2023 ein weiteres tolles Rennwochenende in Spielberg zu erleben“, ergänzte Erich Wolf, Geschäftsführer der Projekt Spielberg GmbH & Co KG.

Mehr News:

Dass Hamilton, Verstappen und Co. auch und den folgenden Saisons in Österreich an den Start gehen werden, dürfte vor allem die deutschen Motorsport-Fans freuen. Denn schon seit Jahren kann Deutschland kein eigenes Formel-1-Rennen vorweisen. Viele Begeisterte pilgern daher jedes Jahr nach Spielberg.