Formel-1-Piloten stehen ständig unter Druck. Denn neben der körperlichen Anstrengung überwiegt die mentale Belastung fast noch mehr. Die Fahrer müssen liefern und überzeugen – andernfalls droht der Pilot, das Cockpit zu verlieren. Denn anders als bei anderen Sportarten bekommen die Piloten in der Regel keine langfristigen Verträge. Auch Ein-Jahres-Verträge sind nicht die Seltenheit.

So kämpft jeder Formel-1-Fahrer nicht nur um gute Platzierungen und Punkte, sondern auch um seine persönliche Zukunft. Diese dürfte für Youki Tsunoda schon bald geklärt sein. Denn der Japaner erklärte nun selbst, dass seine Zeit bei AlphaTauri nach der Saison weitergehen wird.

Formel 1: Neuer Vertrag für Tsunoda?

Erst im September 2022 hat er seinen letzten Vertrag verlängert. Damals hingen Tsunoda und AlphaTauri vorerst ein weiteres Jahr dran. Nach der laufenden Saison endet also das Arbeitspapier des Japaners. Doch aller Voraussicht nach wird es das nicht gewesen sein. Denn der 23-Jährige zeigt gute Leistungen und hat sich im Vergleich zum letzten Jahr stark verbessert.

Das sehen natürlich auch die Red-Bull-Bosse. Wie Tsunoda kürzlich gegenüber „PlanetF1.com“ verriet, würden sie seine Leistung honorieren und wissen, was sie an dem jungen Piloten haben. „Ich habe ein bisschen mit Helmut gesprochen und er ist zufrieden mit meiner Leistung, das ist das Wichtigste“, sagte Tsunoda. „Mal sehen, wie der Vertrag läuft“, ergänzte der Alpha-Tauri-Pilot.

Tsunoda betonte auch, dass er immer weiter an sich arbeiten möchte und sich nicht von Vertragsgesprächen ablenken lasse. „Ich habe mich von diesen Dingen nicht ablenken lassen. Ich konzentriere mich immer noch auf das, was ich im Rennen zu tun habe und konzentriere mich mehr auf die Art und Weise, wie ich mich verbessern muss“, so Tsunoda. „Aber was ich von Helmut gehört habe, ist positiv, also werde ich einfach so weitermachen“, ergänzte er.

Schon bald an der Seite Verstappens?

Die Vertragsverlängerung von Tsuonda wäre ein klares Bekenntnis zu dem Japaner und ein Zeichen, dass Red Bull auch in Zukunft auf den 23-Jährigen setzt. Doch wie sehen die genauen Pläne mit Tsunoda aus? Einige Experten glauben sogar, dass er schon bald an der Seite von Max Verstappen fahren könnte. Denn Sergio Perez steht mächtig in der Kritik und ist hart angezählt. Intern soll man bereits über die Nachfolge des mexikanischen Formel-1-Fahrers diskutieren. Heißt dieser vielleicht Tsunoda?

Es wäre definitiv ein Hammer, wenn Red Bull Perez durch Tsunoda ersetzen sollte. Dieser Schritt könnte für den Japaner wohl noch zu früh kommen. Die Red-Bull-Bosse werden schon genau wissen, wie sie mit dem AlphaTauri-Piloten vorgehen möchten. Der Weg in der Formel 1 wird aber in jedem Fall weitergehen.