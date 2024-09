Formel 1: Verstappens Karriereende schon in Sicht? Experte lässt aufhorchen

Max Verstappen und die Formel 1 – was lange Zeit eine Liebesgeschichte par excellence war, wird immer mehr zu einem echten Drama. Denn sportlich läuft es für den Weltmeister nicht mehr rund und vor allem abseits der Strecke folgt eine Schlagzeile nach der anderen.

Zuletzt gab es große Diskussionen um die „Maulkorb“-Thematik rund um Verstappen. Der Formel-1-Weltmeister wurde im Rahmen des großen Preises von Singapur zu Sozialstunden verdonnert – weil er in einer Medienrunde ein Schimpfwort gesagt hatte. „Sky“-Experte Ralf Schumacher ist sich sicher: Auf Dauer wird sich der Niederländer das so nicht gefallen lassen.

Formel 1: Hat Verstappen schon bald die Nase voll?

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem persönlich brummte Verstappen diese Strafe auf. Der Top-Star der Formel 1 reagierte darauf perplex und versuchte seinen Ärger darüber herunterzuspielen. Und doch hat man gemerkt: Verstappen findet die Entscheidung der F1-Bosse mehr und mehr lächerlicher. „Ich bin jetzt in einer Phase meiner Karriere, da will ich mich mit sowas nicht mehr auseinandersetzen müssen“, sagte Verstappen nach dem Urteil der FIA.

Für Schumacher ist klar: Sollte diese Situation noch weiter eskalieren, könnte Verstappen sogar zum Äußersten greifen. „Ich traue ihm zu, dass Max aufhört, wenn das eskaliert, weil er einfach unabhängig ist. Er hat Geld genug. Er hat schon oft davon gesprochen, dass er nicht ewig in der Formel 1 sein wird. Deshalb würde ich das nicht ausschließen“, so der Ex-Pilot.

„Man hört, Max fühlt sich ungerecht behandelt. Wir kennen das alle: Da wird man stur und sagt ‚Nein, das akzeptiere ich nicht.‘ Ich glaube aber, er hat unterm Strich keine Chance“, ergänzte Schumacher mit Bezug auf die Thematik. Der Experte glaubt zwar nicht an ein schnelles Karriereende, doch Verstappen habe wohl langsam genug.

Schumacher mit Appell an Verstappen

Für Verstappen sei der Streit mit der FIA und den Formel-1-Bossen mehr und mehr eine Belastung, meint Schumacher. Verstappen kämpfe derzeit „an genug Fronten“, weil Red Bull die Technik ihre Boliden nicht im Griff habe und sich der WM-Titelkampf gegen Lando Norris immer weiter zuspitze. „Da würde sowas nur ablenken. Max braucht seine Konzentration im Auto“, so der „Sky“-Experte.

„Ich würde daher an Max‘ Stelle aus der Not eine Tugend machen und mir mein Herzensprojekt aussuchen und so vielleicht auch noch Kindern oder einer Sache helfen, indem er sie unterstützt. Dann ist die Kuh, glaube ich, vom Eis“, rät er dem Niederländer.