Formel 1: Schlechte Nachricht für Verstappen – sie kommt ausgerechnet von Norris

Die Dominanz ist verflogen, für Max Verstappen wird es an der Formel-1-Spitze immer enger. Der Niederländer musste ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Zandvoort den nächsten bitteren Rückschlag hinnehmen: Top-Konkurrent Lando Norris siegte erneut und legte eine mehr als überzeugende Performance hin – Verstappen hatte keine Chance.

Nach Zandvoort liegt Verstappen nur noch mit 70 Punkten vor Norris in Führung – nach den neuesten Entwicklungen rund um McLaren ist das nicht mehr sonderlich viel. Der vierte WM-Titel wird für den Formel-1-Weltmeister alles andere als ein Spaziergang.

Formel 1: Norris möchte noch einen Gang hochfahren

Dazu kommen weitere schlechte Nachrichten für Red Bull und Verstappen: Norris hat seine Chance gewittert und möchte nun wohl All-In gehen, wie der Brite kürzlich verriet. Für ihn sei das Limit noch nicht erreicht, sein Auto und er würden noch mehr können. Verstappen wird das alles andere als gerne hören.

Vor dem Großen Preis von Italien (Sonntag, 1. September, 15 Uhr) verspricht Norris, dass McLaren alles getan hat, um „noch besser“ zu werden. „Ich bin begeistert, als zweifacher Grand-Prix-Sieger nach Monza zu fahren. Das war ein großartiger Start in den zweiten Teil der Saison 2024, und wir werden diesen Schwung hoffentlich in dieses Wochenende mitnehmen, um die Lücken in der Meisterschaft weiter zu schließen“, betonte Norris.

Die Streckengegebenheiten in Monza scheinen Red Bull auf dem Papier besser zu liegen. Allerdings hat McLaren in Zandvoort gezeigt, wie gut das Auto funktioniert. Am Ende siegte Norris mit über 20 Sekunden Vorsprung vor seinem engen Freund – zwischen Norris und Verstappen lagen an diesem Tag Welten.

Nächster McLaren-Coup in Monza?

Dazu spricht für Papaya, dass McLaren und Norris gute Erinnerungen an Monza haben. 2021 holte Norris sein bestes Ergebnis zu dieser Zeit. Damals feierte McLaren einen Doppelsieg in Italien, sein Teamkollege Daniel Ricciardo gewann das Rennen. Dazu hat Norris bei jedem Grand Prix, an dem er in Monza teilgenommen hat, gepunktet – keine schlechten Aussichten für den Mann der Stunde in der Formel 1.

„Das ist eine Strecke, auf der ich in der Vergangenheit gut abgeschnitten habe. Außerdem ist es die schnellste Strecke im Kalender, was sie noch interessanter macht. Wir haben uns gut vorbereitet und uns überlegt, was wir noch besser machen können, um in Zukunft noch mehr Siege einzufahren. Jetzt haben wir die Köpfe hängen lassen und sind bereit, weitere gute Punkte für das Team zu holen“, machte Norris vor dem Rennen in Monza deutlich.