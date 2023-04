Formel 1: Verstappen doch nicht uneinholbar? Mysteriöser Trend sorgt bei Fans für Aufregung

Die Formel 1 befindet sich derzeit in einer kleinen Frühlingspause. Knapp zwei Wochen vor dem Großen Preis von Aserbaidschan scheinen die Verhältnisse in der Formel 1 klar. Red Bull dominiert nach Belieben, Perez und vor allem Verstappen sind uneinholbar.

Nach den ersten drei Rennen der neuen Formel-1-Saison graut es vielen Fans nach der Einseitigkeit und der Langeweile im WM-Kampf wie im letzten Jahr. Verstappen scheint auch diese Saison wieder einen Durchmarsch Richtung dritten WM-Titel zu machen. Eine kuriose Statistik gibt den Motorsport-Fans nun jedoch Hoffnung.

Formel 1: Irrer Weltmeister-Fluch?

Max Verstappen ist auf dem besten Wege, seinen dritten Weltmeister-Titel im dritten Jahr zu ergattern. Der Niederländer dominiert, gemeinsam mit Teamkollege Sergio Perez, die Formel 1, wie er möchte. Auch der Startplatz von Verstappen ändert nichts daran, dass der Formel-1-Pilot ganz vorne im Feld zu finden ist. Beim Großen Preis von Saudi-Arabien musste Verstappen aufgrund eines technischen Fehlers von Platz 15 starten. Dennoch fuhr der 25-Jährige nahezu mühelos aufs Podest und belegte Platz zwei. Die anderen beiden Rennen gewann er.

Doch genauso diese Ergebnisse lassen die Formel-1-Fans jetzt hoffen. Denn auf dieser Ergebnis-Reihenfolge liegt eine Art Fluch. In den letzten beiden Jahren erreichten sowohl Lewis Hamilton (2021) als auch Charles Leclerc (2022) in den drei Rennen die Ergebnisse, die Verstappen in der laufenden Saison gelangen. Im Auftaktrennen Platz eins, im zweiten Rennen Platz zwei, in Rennen Nummer drei wieder Platz. Alle drei Fahrer konnten in den jeweiligen Jahren die gleichen Platzierungen einfahren.

Doch sowohl Hamilton als auch Leclerc wurden im Anschluss an den starken Auftakt nicht Weltmeister. Trotz herausragender Ergebnisse in den ersten drei Rennen gewann die beiden vergangenen Jahren am Ende Verstappen. Diese kuriose Statistik gibt den Fans jetzt die Hoffnung, dass Verstappen dasselbe Schicksal wie seinen Mitstreitern widerfahren könnte und doch noch jemand anderes Weltmeister wird.

Aston Martin der größte Konkurrent?

Doch wirklich realistisch scheint diese Vorstellung derzeit nicht. Denn neben Red Bull überzeugt fast kein Team wirklich. Ferrari hat zumeist mit sich selbst zu kämpfen und hat dazu noch eine Menge Pech. Mercedes ist mit seinem Auto weiterhin absolut nicht zufrieden und trotz zuletzt guter Ergebnisse nicht davon überzeugt, ernsthaft an Red Bull herankommen zu kommen. Einzig Aston Martin zeigte in den ersten drei Rennen eine konstant gute Leistung.

Der britische Rennstall liegt nach einem schwachen letzten Jahr derzeit auf Platz zwei der Konstrukteurswertung. Besonders Formel-1-Routinier Fernando Alonso wusste in den letzten Wochen zu überzeugen. Der Spanier fuhr in allen drei Rennen aufs Podium und belegte stets den dritten Platz. Sein Teamkollege Lance Stroll belegte Platz vier und sechs. In Saudi-Arabien musste er das Rennen frühzeitig beenden.

Momentan präsentiert sich Aston Martin also als Red-Bull-Konkurrent Nummer eins. Ob Alonso und Stroll Verstappen und Perez jedoch wirklich gefährlich werden und in den Kampf um den WM-Titel eingreifen können, ist äußerst fraglich. Trotz der kuriosen Platzierungs-Statistik scheint das österreichische Team zu stark. Einzig Verstappens Teamkollege Perez könnte wohl für die Fortsetzung dieses Fluches sorgen.