Max Verstappen dominiert die diesjährige Formel-1-Saison nach Belieben. Zusammen mit seinem Auto, das ohne Zweifel das stärkste des Feldes ist, wird der dritte Weltmeistertitel in Folge nur noch eine Frage der Zeit sein. Angesichts dieser Dominanz erachten viele Motorsport-Fans die Formel 1 als langweilig und unspektakulär.

Ein ehemaliger Formel-1-Weltmeister rät Max Verstappen indessen zu einem drastischen Schritt. Jenson Button erklärte kürzlich, was Verstappen fehle, um der beste Fahrer aller Zeiten zu werden und verglich den Niederländer mit einer Motorsport-Ikone.

Sollte Verstappen die Formel 1 verlassen?

Fünf von sieben Rennen gewonnen, bei den zwei Ausnahmen jeweils Platz 2, nach sieben Rennen bereits 53 Punkte Vorsprung. Die Zahlen der bisherigen Saison von Max Verstappen sind beeindruckend. Der Niederländer dominiert das Feld wie kaum ein anderer zuvor und ist auf dem Weg, neue Rekorde aufzustellen. Bei der Frage, ob Verstappen der beste Fahrer aller Zeiten werden kann, zählen für einen ehemaligen Weltmeister jedoch noch andere Kriterien – die liegen weit außerhalb der Formel 1.

Jenson Button zählt zu den besten Fahrern der Geschichte. 2009 krönte der Brite seine Karriere mit einem WM-Titel. Er weiß, wie es sich anfühlt, ganz oben zu stehen. Und er weiß auch, was ein Fahrer braucht, um als vermeintlich bester Pilot aller Zeiten in die Geschichte einzugehen: eine Karriere außerhalb der Formel 1.

Aus diesem Grund rät Button Verstappen zu einem Ausstieg aus der Rennserie. „Es ist durchaus möglich, dass er als der Größte in die Geschichte eingeht, aber mir gefällt die Idee, dass man nicht der beste Fahrer der Welt sein kann, wenn man nicht auch außerhalb der Formel 1 unterwegs war“, erklärte Button gegenüber der britischen „Times“. Ein drastischer Vorschlag, der derzeit wohl unrealistisch erscheint.

Rät Max Verstappen zu einem Formel-1-Ausstieg: Ex-Weltmeister Jenson Button. Foto: IMAGO/Icon SMI

Alonso als Vorbild für Verstappen?

Button untermauert seine These mit einem ganz besonderen Beispiel: Fernando Alonso. Der Spanier kehrte der Formel 1 mit einem kleinen Intermezzo in der IndyCar Series und der WEC zeitweise den Rücken. Anschließend kehrte er in die Formel 1 zurück und zählt noch immer zu den besten Fahrern des Feldes. „Er hat einen phänomenalen Job gemacht. Er hat die Formel 1 verlassen und ist in Le Mans und Daytona gefahren, hat beides gewonnen und dann noch einmal Le Mans gewonnen“, erläuterte Button.

„Und seine Leistung hat in keinster Weise abgenommen“, ergänzte der Brite. Seit 2021 ist der Spanier wieder in der F1 tätig. Nach zwei Jahren bei Alpine wechselte der 41-Jährige zur Saison 2023 zu Aston Martin, wo er in dieser Saison bereits fünf Podestplätze ergattern konnte. Vielleicht nimmt sich Verstappen diesen Werdegang zum Vorbild.