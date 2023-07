Das hat’s in der Form noch nie gegeben: Sky zeigt beim Grand Prix von Ungarn (Rennen am 23. Juli) zum ersten Mal eine Live-Übertragung, die ganz besonders wird. Aus der Fußball-Bundesliga kennt man das Format schon, nun findet es auch den Weg in die Formel 1.

Denn am Hungaroring wird es erstmals eine Übertragung speziell für Kinder geben. Das Besondere: diese wird von auch von Kindern geführt. Gemeinsam mit Star-Kommentator Frank Buschmann werden drei Kinder die Chance bekommen, das Formel-1-Rennen in Ungarn begleiten zu dürfen.

Formel 1: „Next Generation“-Programm-Premiere in Ungarn

Nach Fußball also auch Rennsport. In enger Zusammenarbeit mit der Sky-Gruppe und der Formel 1 wird bei der Live-Produktion des Rennwochenendes am Hungaroring ein eigenes Programm für die „Sky-Next-Generation“ produziert.

Dabei wird die Formel 1 maßgeschneiderte Grafiken, Soundeffekte und Sonderfunktionen beinhaltet, die die Übertragung für das jüngere Publikum verbessern sollen. Unter anderem werden modernste virtuelle 3D-Graphiken bei bestimmten Kameraperspektiven zugesetzt sowie weitere neue Funktionen zum Einsatz kommen.

Zudem wird die deutsche Übertragung von Sky Deutschland von drei Kinderreportern unterstützt. Die redaktionellen Inhalte sind speziell auf die junge Zielgruppe ausgerichtet . Gemeinsam mit Sky-Kommentator Frank Buschmann werden die drei tief in die Welt der Motorsport-Berichterstattungen eintauchen und so für eine besondere Neuerung sorgen.

Das Kids-Programm „Next Generation“ kam bisher sehr gut an. In Ungarn werden Buschmann und Co. ihre Premiere in der Formel 1 feiern. Foto: IMAGO/Herbert Bucco

„Resonanzen waren überwältigend“

„Mit ‚Sky-Next-Generation‘ haben wir bei unseren Fußball-Übertragungen echte Pionierarbeit geleistet und gezeigt, dass wir bei Sky mutig und auch bereit sind, unsere Übertragungen neu zu denken und andere Wege zu gehen“, sagt Sky-Sportchef Charly Classen.

„Die Resonanz auf die ersten ‚Sky-Next-Generation‘-Produktionen bei unseren Zuschauern war überwältigend, und so gehen wir jetzt den nächsten Schritt mit der ersten Übertragung in der Formel 1. Ich bin mir sicher, dass auch die jungen Motorsportfans begeistert sein werden“, so Classen nach der Ankündigung dieses Programmes.

So werden sich vor allem die jungen Motorsport-Fans auf das kommende Rennwochenende freuen. Bei den Bundesliga-Spielen kam das Programm enorm gut an. Ähnlich dürfte es wohl auch in der Formel 1 laufen.