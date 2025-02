Formel 1: Sainz offenbart Entscheidung – und räumt mit pikantem Gerücht auf

Als Williams im vergangenen Jahr bekannt gegeben hat, dass Carlos Sainz zur Saison 2025 zum Team stoßen wird, konnten es viele Fans und Experten kaum glauben. Wochenlang kursierten Gerüchte rund um den Ex-Ferrari-Piloten, letztlich entschied sich der Formel-1-Star für Williams.

Das kam überraschend – schließlich hat er mit diesem Wechsel einige Schritte zurück gemacht. Bei Ferrari kämpfte er um Siege und Titel, bei Williams wird das kaum möglich sein. Doch wie der Formel-1-Pilot nun betonte, habe er die Entscheidung ganz bewusst getroffen.

Formel 1: Sainz spricht über Williams-Entscheidung

Viele Fans dachten sich bei der Verkündung wohl, wieso Sainz genau diesen Schritt wählt. Schließlich gehört er zu den absoluten Top-Fahrern im Grid. Doch ab sofort fährt er nicht mehr für ein Top-Team, das ganz vorne angreifen kann.

Der Routinier erklärte nun, dass bei seinem Entscheidungsprozess ein Umdenken stattgefunden und er Williams bewusst als nächsten Schritt gewählt habe. „Vielleicht habe ich es in einigen Interviews schon erwähnt, aber für mich war das Wesentliche nicht so sehr das Kurzfristige“, verriet der 30-Jährige auf dem YouTube-Kanal von Williams.

„Am Anfang, als ich eine so wichtige Entscheidung treffen musste, habe ich mich sehr darauf konzentriert, welches Team im Jahr 2025 schneller sein wird“, so der Spanier ehrlich. Schließlich sei ihm allerdings klar geworden, „dass meine Entscheidung auf zwei Dingen beruhen musste: dem Projekt und den Menschen“, sagte Sainz über seine Williams-Wahl.

Sainz glaubt an Williams-Stärke

Mit seinen ersten Wochen bei seinem neuen Rennstall ist der Spanier sehr zufrieden. Er blickt voller Hoffnung und Ambitionen auf das Formel-1-Jahr 2025. Ihm sei bewusst geworden, „dass er (James Vowles, Williams-Teamchef; Anm.d.Red.) hier in Williams ein sehr starkes Projekt auf die Beine gestellt hat. Er formte ein Team mit einer Vision, mit einem Projekt, zusammen mit Dorilton (Teameigentümer; Anm.d.Red.), von dem ich glaube, dass es dieses Team wieder an die Spitze bringen wird“, so Sainz.

„Ich weiß, dass Williams ein gutes Projekt hat, dass sie die Unterstützung haben und dass sie gute Leute haben. Letztendlich hat mich diese Kombination aus zwei Dingen dazu gebracht, wirklich an Williams zu glauben und zu euch zu kommen“, machte er deutlich.