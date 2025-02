Formel 1: Nächster Wechsel! Rennstall holt wichtigen Mann

Cadillac bereitet sich auf den Einstieg in die Formel 1 vor. 2026 will er US-Rennstall in der Königsklasse des Motorsports an den Start gehen. Dafür stellt das Team jetzt bereits die Weichen.

Mit Peter Crolla könnte Cadillac nun den nächsten wichtigen Neuzugang präsentieren. Der Ingenieur bringt viel Erfahrung mit, kommt vom Formel-1-Rennstall Haas zu Cadillac.

Formel 1: Crolla wechselt von Cadillac zu Haas

2026 plant Cadillac den Einstieg in die Formel 1. Noch ist er zwar nicht offiziell bestätigt, doch das gilt inzwischen als Formsache. Die FIA muss das Ganze nur noch durchwinken. Deshalb bereitet sich der Rennstall schon jetzt intensiv auf die Teilnahme an der F1-Weltmeisterschaft vor.

Mit der Verpflichtung von Peter Crolla ist Cadillac nun den nächsten wichtigen Schritt gegangen. Nach Informationen von „racingnews365.com“ habe Crolla seine Arbeit bei Haas bereits niederlegt und sich dem Projekt von Cadillac angeschlossen.

Bei Cadillac soll Croll die Rolle des Teammanagers übernehmen. Diese Aufgabe hat er auch bei Haas ausgefüllt – und das schon seit 2017. Damit bringt er viel Erfahrung in das Formel-1-Projekt von Cadillac, das aktuell noch in den Kinderfüßen steckt.

Haas holt keinen Nachfolger

Laut Medienberichten plant Haas nicht, einen Nachfolger für den nicht unerheblichen Verlust von Crolla zu präsentieren. Stattdessen sollen Sportdirektor Mark Lowe und Trackside Operations Manager Neil Hanley gemeinsam die Aufgaben von Crolla übernehmen.

Der US-Rennstall schöpft die Budgetobergrenze erstmals wirklich aus. Nach dem Abgang von Crolla sollen nun die Strukturen an der Basis in Banbury verändert werden.