Formel 1: Marko verrät Details! Red-Bull-Knall steht kurz bevor

Die Formel-1-Saison 2024 ist vorbei, doch es bleibt weiter heiß. Vor allem ein Thema bestimmt die Motorsport-Welt weiterhin: Wie geht bei Red Bull weiter? Wer sitzt im kommenden Jahr neben Max Verstappen? Die roten Bullen haben diese Entscheidung lange hinausgezögert.

Doch in den kommenden Tagen ist endlich mit einer Entscheidung zu rechnen. Wie Teamberater Dr. Helmut Marko nun erklärte, wird die Fahrer-Frage bei dem Top-Team der Formel 1 in Kürze beantwortet.

Formel 1: Perez-Rauswurf rückt immer näher

Bleibt Perez bei Red Bull? Wird er doch noch rausgeworfen? Und wer wäre in diesem Fall sein Nachfolger? All diese Fragen stellen sich die Motorsport-Fans seit Wochen. Wie Marko nun ankündigte, wird es bereits in Kürze Gewissheit geben. Eigentlich wollte der Rennstall schon direkt nach dem Großen Preis von Abu Dhabi für Klarheit sorgen.

„Die Verhandlungen laufen gerade“, erklärte der Österreicher. Er sei guter Dinge, „dass es noch in dieser Woche eine Entscheidung und eine Bekanntgabe gibt“, fügte der 81-Jährige an. Das klingt nach einem Ende des Hin und Her um Perez. Alles deutet auf ein Aus des Mexikaners hin.

Viele Experten gehen davon aus, dass es in den Verhandlungen um letzte Details zur Vertragsauflösung geht. Womöglich besprechen beide Parteien noch finanzielle Details. Laut Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg wird hinter den Kulissen um viele Millionen gekämpft.

Millionen-Kampf bei Perez?

„Wir haben Gerüchte gehört, nach denen etwa 16 Millionen US-Dollar auf dem Spiel stehen. Perez will wenigstens sein Geld, also wird er nicht so einfach verschwinden. Ich denke, dass die Anwälte im Moment miteinander diskutieren“, erklärte der Deutsche bei „SkySports“.

Formel-1-Journalist Kunal Shah erklärte zuletzt, dass Perez und Red Bull zudem über eine mögliche Botschafter-Rolle sprechen könnten, die der Mexikaner wahrnehmen könnte. In Südamerika ist er schließlich immer noch ein echter Superstar, der dem Rennstall eine Menge Geld einspülen könnte.