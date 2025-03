Formel 1: Lawson hat genug! Jetzt schießt er gegen Tsunoda zurück

In der Formel 1 brennt es schon nach zwei Rennen! Nach nur zwei Rennwochenenden stehen die ersten Fahrer bereits vor dem Aus. Ganz vorne dabei: Liam Lawson. Der Neuseeländer steht bei Red Bull bereits vor dem Aus, soll noch vor dem Japan-GP (Sonntag, 06. April) durch Yuki Tsunoda ersetzt werden.

In den vergangenen Woche hat Tsunoda immer wieder seine Meinung zu Lawson und zu der Entscheidung von Red Bull, den Youngster und nicht ihn neben Max Verstappen zu setzen, deutlich gemacht. Jetzt schießt der Formel-1-Rookie zurück – seine Aussagen haben es in sich!

Formel 1: Red-Bull-Zoff eskaliert weiter

Der Zoff um den zweiten Platz bei Red Bull nimmt immer wildere Züge an, jetzt hat auch Lawson den Kampfmodus endgültig aktiviert. Tsunoda zeigte sich zuletzt äußerst selbstbewusst, war sich seiner Sache sehr sicher. Bereits beim Rennen in Shanghai hatte er betont, dass er sich zu „100 Prozent“ bereit für die Herausforderung an der Seite von Verstappen fühle.

Mit Blick auf das Red-Bull-Auto sagte der 24-Jährige: „Das Auto ist schneller, da bin ich mir sicher.“ Ein klarer Seitenhieb in Richtung Lawson. Jetzt antwortet der Neuseeländer. „Wenn ich auf unsere Karrieren zurückblicke, war ich in der Formel 3 sein Teamkollege und habe ihn geschlagen“, so Lawson gegenüber „The Telegraph“.

„In der Euroformula war ich sein Teamkollege und dort habe ich ihn auch geschlagen“, führte er an. Der Verstappen-Kollege erklärte weiter, dass Tsunoda oft befördert worden sei, während er selbst außen vor blieb. „Er hatte seine Zeit. Jetzt ist meine Zeit gekommen“, stellte er klar.

Fahrer-Entscheidung bereits gefallen?

Ob er mit diesen Aussagen seine letzten Patronen verschossen hat, ehe er abgesägt wird? Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die Red-Bulle-Bosse sich bereits auf Tsunoda als neuen Red-Bull-Pilot festgelegt haben. Demnach könnte der Formel-1-Pilot ausgerechnet bei seinem Heimrennen im Red Bull debütieren.

Offiziell mitgeteilt wurde die Entscheidung noch nicht. Es deutet sich aber gleich nach zwei Rennen der erste große Knall in der Formel 1 an! Lawson muss mächtig um seinen Platz bangen, während Tsunoda bald der neue Teamkollege von Verstappen sein könnte.