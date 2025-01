Formel 1: Nächste saftige Ansage an Verstappen – Norris möchte es wissen

In der vergangenen Saison hat es im Kampf um die Formel-1-Krone zwischen Lando Norris und Max Verstappen das ein oder andere Mal ordentlich gekracht. Letztlich war der Niederländer abgezockter und besser, holte sich so seinen vierten WM-Titel.

Für Norris reichte es 2024 nicht, 2025 soll jedoch sein großes Jahr werden. Nach dem Sieg in der Teamwertung visiert McLaren nun den Fahrertitel an. Norris formuliert dabei einmal mehr eine deutliche Ansage an seinen Formel-1-Konkurrent Verstappen.

Formel 1: Norris und McLaren wollen das Maximum

Ganz lange sah es so, als könne Norris Verstappen tatsächlich vom Thron schubsen. Am Ende waren es jedoch zu viele kleine Fehler, die Norris einen möglichen ersten Titel kosteten. Doch der Brite hat aus der Saison einiges mitnehmen können und möchte nun mehr.

„Ich kam ziemlich nah heran, letztes Jahr. Ich war immer etwas weit hinten, aber ich konnte am Titel schnuppern. Ich hatte das Gefühl: ‚Okay, so fühlt sich das an.‘ Er war in Reichweite“, sagte Norris laut „RacingNews365“.

Für die anstehende Saison müsse er „ein paar Sachen in Ordnung bringen, an ein paar Sachen arbeiten und dann stärker zurückkommen“, so der McLaren-Pilot. Die Marschroute ist also klar: Verstappen schlagen und den ersten Karriere-Titel feiern.

Mit Vollgas zur WM?

Norris und sein Team seien hoch konzentriert und fokussiert, so der Brite. McLaren habe realisiert, „dass wir es uns leichter machen wollen. Wir wollen weiterarbeiten, damit wir diese Rennen einfacher gewinnen und es nicht so schwer haben wie im letzten Jahr“, meinte Norris.

Weitere News:

„Es wäre einfach für alle gewesen, nach Hause zu gehen und zu sagen: ‚Alles gut, wir haben es, lasst uns relaxen.‘ Sie haben das Gegenteil gemacht“, lobte der Brite seinen Rennstall. „Sie haben gesagt: ‚Wir wollen noch mehr‘ und sie haben sogar noch härter gearbeitet und versucht, für dieses Jahr neue Dinge zu finden“, ergänzte der F1-Star.