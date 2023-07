Formel 1: Bitterer Mercedes-Rückschlag – Hamilton-Worte sprechen Bände

Der Samstag sah mit der ersten Formel-1-Pole seit langer Zeit so vielversprechend aus, der Sonntag wurde umso mehr zu Enttäuschung. Lewis Hamilton konnte Max Verstappen im Qualifying schlagen und sich den ersten Startplatz sichern. Doch im Großen Preis von Ungarn rutschte der Brite auf Platz 4 ab und verpasste so das Podium trotz guter Ausgangslage.

Das Rennen in Ungarn entwickelte sich für Hamilton und Mercedes zu einem bitteren Rückschlag. Man konnte die Leistung der letzten Wochen nicht halten und musste sich erneut Red Bull und McLaren geschlagen geben. Anschließend wurde der siebenmalige Formel-1-Weltmeister deutlich.

Formel 1: Große Enttäuschung nach Horror-Start

Die Formel 1 nähert sich mit großen Schritten der Sommerpause. Die kommt für Mercedes und Hamilton wohl gelegen. Denn die erste Saisonhälfte war durchwachsen bis schlecht, teilweise sogar zum Vergessen. Auch der Große Preis von Ungarn bleibt den Silberpfeilen in keiner guten Erinnerung.

Seit langer Zeit stand man vor dem Rennen mal wieder vor Red Bull und Verstappen, doch dieses Szenario hielt nur wenige Sekunden. Denn Hamilton verpatzte den Start und wurde schon vor der ersten Kurve von Verstappen überholt. Im Verlauf des Rennens fiel der Brite zwischenzeitlich sogar auf Platz 5 zurück.

Verstappen-Kollege Sergio Perez setzte zu einer großen Aufholjagd an und überholte Hamilton. Auch die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri waren lange Zeit vor dem Briten – einzig Piastri konnte der Mercedes-Fahrer am Ende noch hinter sich lassen.

„Überhaupt nicht gut angefühlt“

Nachdem Formel-1-Rennen war Hamilton sehr ehrlich und gab tiefe Einblicke in seine Gefühle. „Ehrlich gesagt gab es heute keine Runde, in der ich das Auto gerne gefahren bin, weil sich das Auto überhaupt nicht gut angefühlt hat. Gegen Ende wurde es zwar besser, aber es war trotzdem ziemlich hart“, betonte Hamilton.

„Aus irgendeinem Grund fehlte uns einfach generell die Pace. Ich wusste, dass ich nicht in der Lage sein würde, Sergio oder zumindest einen Red Bull einzuholen, weil sie offensichtlich so schnell sind. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich auch egal. Ich hatte sowieso nicht die Pace, um mit diesen Jungs (Red Bull und McLaren) mitzuhalten.“

Sehr ehrliche und heftige Worte, die zeigen, dass der Samstag in Ungarn doch eher eine Ausnahme war. Mercedes kann die Pace auf Renndauer nicht aufrecht erhalten und bekommt Probleme im Grand Prix. McLaren und vor allem Red Bull sind da deutlich weiter.