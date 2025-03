Formel 1: Düstere Prognose für Verstappen! Kommt alles anders?

Die neue Formel-1-Saison steht vor der Tür, so langsam wird es wieder ernst. Max Verstappen geht einmal mehr als amtierender Weltmeister in das neue Jahr. Doch kann er diesen Titel verteidigen?

Die anstehende Saison dürfte hoch spannend werden. Mit Red Bull, McLaren, Ferrari und Mercedes kämpfen gleich vier Teams um die Formel-1-Krone. Ex-Haas-Boss Günther Steiner hat für Verstappen keine rosigen Aussichten.

Formel 1: Steiner mit Schockaussage für Verstappen

Vier Titel in Folge, zwei davon mit purer Dominanz geholt – die letzten Jahre waren für Verstappen und Red Bull enorm erfolgreich. Doch endet die Erfolgssträhne in 2025? Steiner sieht dieses Szenario als sehr realistisch an, er sieht andere Teams besser aufgestellt.

„Es wird ganz eng zwischen den vier Teams, aber ich denke, dass Ferrari und McLaren die besten Chancen haben“, so der Österreicher. Für ihn seien vor allem die starken Fahrer-Duos ein großer Vorteil der beiden Teams. Denn während Red Bull mit Liam Lawson einen noch recht unerfahrenen Piloten in den eigenen Reihen hat, hat Ferrari mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc sowie McLaren mit Lando Norris und Oscar Piastri zwei erfahrene und starke Fahrer. Wird Red Bull also nur dritte oder gar vierte Kraft?

Die Aussichten sind für Red Bull also nicht die besten. Allerdings hat das letzte Jahr gezeigt, dass Verstappen die WM nahezu im Alleingang gewonnen hat. Sein Teamkollege Sergio Perez war vor allem gegen Ende der Saison keine Hilfe mehr. Wenn Lawson ein gewisses Niveau erreichen kann, könnte es hoch spannend werden.

Spannendste Saison seit Jahren?

Die letzte Saison hatte eine Menge zu bieten. Doch 2025 wird dies wohl noch toppen. Denn die Vorzeichen stehen auf eine irre Saison, in der alles passieren kann. Vier Teams kämpfen um die Krone, um die Fahrer-WM fahren ein halbes Dutzend Piloten mit, viele Teams haben Rookies in den eigenen Reihen. Dazu ist es das letzte Jahr vor der großen Regelrevolution.

Die Formel-1-Fans dürfen sich also auf eine spannende Saison freuen. Und Verstappen? Den spornen Aussagen wie die von Steiner nur noch mehr an. Fakt ist: Der Niederländer wird mit allen Mitteln versuchen, Titel Nummer fünf in Folge zu holen.