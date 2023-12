Formel 1: Verstappen und Co. von Problem genervt – findet die FIA endlich eine Lösung?

Die Formel 1 befindet sich derzeit in der Winterpause. Trotzdem richtet sich der Blick aller Verantwortlichen schon auf das kommende Jahr. Dabei wird auch immer darüber diskutiert, ob und was man an der Königsklasse des Motorsports ändern und verbessern kann.

2023 hat die FIA gleich an mehreren Stellschrauben gedreht und einige Veränderungen am Reglement vorgenommen. Allerdings kommt nicht alles bei den Formel-1-Fahrern gut an. Vor allem eine neue Regel stört Weltmeister Max Verstappen sehr.

Formel 1: Regeländerung sorgt für neue Probleme

Beim Großen Preis von Italien hat die FIA eine neue Regel der Mindestrundenzeit im Qualifying eingeführt. Die Teams müssen sich so genaustens entscheiden, wann sie ihre Fahrer zu den Out-Laps rausschickt, damit man nicht in den großen Verkehr bekommt. Das Problem dabei: Viele Piloten fahren in der Boxengasse extra langsam, um einen großen Abstand zum Auto vor sich zu bekommen und eine schnelle Runde fahren zu können.

Das führte bei der ein oder andern Strecke zu Chaos in der Boxengasse. Es staute sich und viele Fahrer mussten einige Zeit warten, bis sie auf die Strecke konnten. Das Zeit-Management der Teams wird so mehr und mehr in Mitleidenschaft gezogen – ein Fakt, der den Teams und den Fahrern nicht gefallen kann.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc erklärte, dass die Regel zwar gefährliche Situationen, insbesondere in den letzten Abschnitten von Strecken wie Spa-Francorchamps, entschärfe, aber auch neue Probleme mit sich bringe.

„Müssen nachsichtiger damit umgehen“

Max Verstappen, der wegen eines Vorfalls schon einmal zu den Stewards gerufen wurde, hat es noch deutlicher gemacht. „Im Moment ist nicht alles perfekt. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen, aber das ist schwer. Was ich nicht verstehe, ist, dass jetzt jeder versucht, eine Lücke in der Boxengasse zu machen. Es ist der einzige Ort, an dem wir das tun können, also verstehe ich nicht wirklich, wie man jemanden behindern kann“, so der dreimalige Formel-1-Weltmeister.

„Ich denke, wir müssen ein bisschen nachsichtiger damit umgehen, weil wir wissen, dass es eine sichere Umgebung ist. Ich meine, wir fahren sehr langsam, es ist die einzige Stelle, an der wir eine Lücke herausfahren können. Natürlich wissen wir am Anfang der Boxengasse nicht, was andere Piloten tun, also versucht man ständig, eine Lücke reißen zu lassen“, so Verstappen.