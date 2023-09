Formel 1: Fahrer erlebt bitteren Rückschlag – doch schon bald könnte ein Hammer folgen

Erst durch die Verletzung von Daniel Ricciardo konnte Liam Lawson so richtig ins Rampenlicht der Formel 1 treten. Der Neuseeländer vertritt Ricciardo als Ersatzfahrer bei Alpha Tauri und leistet einen starken Job.

Noch vor der Saison entschied man sich bei Red Bull gegen Lawson und für Nyck de Vries – die falsche Wahl, wie sich im Nachgang nun feststellen lässt. Doch auch für das kommende Formel-1-Jahr hat der junge Neuseeländer keinen festen Platz bei Red Bull bekommen. Allerdings blüht ihm dafür im darauffolgenden Jahr wohl eine große Zukunft.

Formel 1: Erhält Lawson eine Red-Bull-Garantie für 2025?

P13, P11, P9 und P11 – das sind die beeindruckenden Resultate von Lawson in den vergangenen Wochen. Nach der schweren Verletzung von Ricciardo rückte der Ersatzfahrer an die Seite von Yuki Tsunoda und überzeugt bisher auf ganzer Linie. Umso so bitterer für ihn, dass das Fahrer-Duo aus Tsunoda und Ricciardo auch im kommenden Jahr Bestand haben wird – das verkündete Alpha Tauri erst vor wenigen Tagen.

Doch aus dem Fahrerlager ist zu hören, dass der Neuseeländer dies in Kauf nimmt, um 2025 ein festes Cockpit zu bekommen. Und Red Bull soll bereit sein, ihm das zu geben. Der Erfolgsrennstall garantiere dem 21-Jährigen sogar einen Platz für 2025, heißt es. Ob es dabei um Alpha Tauri oder gar um Red Bull selbst geht, ist jedoch noch nicht bekannt.

Auch wenn es auf den ersten Blick wie ein Schritt zurück für Lawson scheint, könnte dieser Deal für alle Seiten Vorteile haben. Schließlich kann er ein weiteres Jahr im Hintergrund lernen und sich weiter entwickeln, ohne im ganzen großen Rampenlicht zu stehen. Dazu wird einer von Tsunoda, Ricciardo und Sergio Perez im kommenden Jahr wohl definitiv rausfallen – dann ist Lawson da und kann die Zukunft für Red Bull bilden.

Horner hat große Aktien in Lawson

In den vergangenen Rennen konnte man bereits sehen, dass die Zukunft von Lawson in der Formel 1 eine rosige sein wird. In jedem seiner vier Rennen konnte er seinen Teamkollegen (zum Teil deutlich) schlagen. Für seine Leistungen bekommt er viel Anerkennung – auch von den Red-Bull-Bossen. Christian Horner hat den 21-Jährigen in den vergangenen Wochen immer wieder gelobt und betonte, dass Lawson „ein großer Teil der Zukunft von Red Bull sein soll und sein wird“.

Bei entsprechender Entwicklung ist es also sehr gut möglich, dass Lawson in Zukunft an der Seite von Max Verstappen fahren wird. Die Anlagen für dieses große Cockpit hat der Neuseeländer auf jeden Fall. Man darf gespannt sein, wie Red Bull das Jahr 2024 und vor allem die Zeit darüber hinaus angehen wird.