Formel 1 verkündet Mega-News! Fans brechen in Jubel aus – „Liebe es“

In der Formel 1 hagelt es derzeit einen Hammer nach dem anderen. Zuletzt wurde der Sensationswechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari bestätigt, nun sorgt die Rennserie selbst für die nächste große Neuigkeit.

Der Große Preis von Japan bleibt noch länger im Rennkalender. Das gab die Formel 1 am Freitag (02. Februar) bekannt. Allerdings wird das Rennen in Suzuka zu einem anderen Saisonzeitpunkt stattfinden.

Formel 1: Vertrag mit Suzuka verlängert

Der Kurs in Japan ist eine der Lieblingsstrecken der Piloten. Seit Jahren genießt der Suzuka Circuit unter den Fahrern wegen seines Layouts höchste Sympathiewerte. Nun dürfen sich sowohl die Fahrer als auch die Fans über weitere Jahre in Japan freuen: Der Vertrag wurde bis 2029 verlängert.

„Suzuka ist eine besondere Strecke und Teil des Gefüges des Sports, daher freue ich mich, dass die Formel 1 dort bis mindestens 2029 weiterfahren wird“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

33 Grand Prix wurden bereits in Suzuka gefahren, der erste 1987. In der kommenden Saison findet das Rennen am 7. April statt. Sonst wurde gegen Ende der Saison in Japan gefahren, zwölfmal fiel auf der Strecke schon die Entscheidung um den Fahrertitel.

Schumacher weiterhin Rekordsieger

2023 gewann Max Verstappen den Großen Preis von Japan. Auf Platz zwei und drei folgten mit Lando Norris und Oscar Piastri beide McLaren-Piloten. Auch im Jahr zuvor gewann der Niederländer in Suzuka. 2021 fiel das Formel-1-Rennen aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Suzuka gehört nicht nur zu den beliebtesten, sondern auch zu den traditionellsten Strecken des Kalenders. Mit sechs Siegen ist Michael Schumacher dort immer noch der Rekordsieger. Lewis Hamilton gewann fünfmal in Japan, Sebastian Vettel viermal.

Auch die Fans freuen sich jedes Jahr aufs Neue auf das Motorsport-Highlight in Suzuka. Umso größer war die Freude bei den F1-Anhängern, dass mindestens bis 2029 in Japan gefahren wird. „Ich liebe diese Strecke, sie hat Geschwindigkeit, Kurven und so viel Nervenkitzel! Großartige Neuigkeiten“, schreibt ein Fan auf „X“.