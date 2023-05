Formel 1: Hammer-Wechsel für Hamilton? Konkurrenz lockt Mercedes-Pilot mit Mega-Deal

Nach der ungewollten Rennpause liegt der Fokus der Formel 1 jetzt auf dem Großen Preis von Monaco. Auf dem legendären Stadtkurs geht es für die Formel-1-Piloten nach der Unterbrechung darum, direkt wieder in Fahrt zu kommen.

Dies wünscht sich auch Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot fährt bisher eine durchwachsene Saison mit viel Luft nach oben. Neben der sportlichen Krise ist auch seine Zukunft noch nicht geklärt. Sein Vertrag läuft aus und laut mehreren Medienberichten soll ein konkurrierender Rennstall den Formel-1-Fahrer mit einem Hammer-Angebot locken.

Formel 1: Hamilton bald in Rot?

Es wäre ein Wechsel, der die Formel-1-Welt zum Beben bringen würde. Laut der „Daily Mail“ soll Ferrari tatsächlich über die Verpflichtung von Lewis Hamilton nachdenken. Demnach planen die Verantwortlichen, den siebenfachen Weltmeister mit einem Mega-Vertrag von Mercedes loszueisen. Die Italiener sollen bereit sein, dem Briten ein Jahresgehalt von 46 Millionen zu bieten. Dies wären noch einmal knapp zehn Millionen Euro mehr als die jetzige Summe, die er bei Mercedes bekommt.

Der 38-Jährige soll schon mit Ferrari-Boss John Elkann in Kontakt stehen. Wirklich konkret ist es aber (noch) nicht. Sein Fokus liege voll und ganz auf die Situation bei Mercedes und auf der laufenden Saison. Dazu soll der Brite trotz der schwierigen Lage rundum glücklich bei seinem Team sein. Hamilton betonte immer wieder, dass er vorhabe, bei den Silberpfeilen zu bleiben.

++ Formel 1: Absage an Star-Wechsel! „Für ihn gibt es keine andere Möglichkeit“ ++

Gegenüber „ESPN“ bestätigte der Mercedes-Pilot zuletzt, dass er sich schon einmal vorgestellt habe, wie es sei, für den italienischen Rennstall zu fahren. Aber Mercedes sei sein zu Hause und er sei glücklich, wo er ist. „Ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben, aber wir arbeiten an einem“, erklärte Hamilton darüber hinaus. Auch Teamchef Toto Wolff erklärte zuletzt, weiter mit Lewis Hamilton zusammenarbeiten zu wollen.

Fahrertausch zwischen Mercedes und Ferrari?

Laut der „Daily Mail“ sei ein Wechsel zu Ferrari nur mit zwei Szenarien möglich. Szenario eins sieht vor, dass Hamilton an der Seite von Leclerc fährt und die beiden eine Art „Super-Duo“ in der Formel 1 bilden. Szenario zwei sieht vor, dass Ferrari und Mercedes jeweils ihre Fahrer tauschen und Leclerc Hamilton bei den Silberpfeilen beerben. Wirklich realistisch scheint das jedoch nicht. Dies bestätigte auch Mercedes-Boss Toto Wolff. „Ich habe nicht ein einziges Gespräch mit dem Charles geführt, außer am Flughafen diskutiert, ob wir jetzt zum Starbucks gehen oder nicht“, sagte Wolff in Baku. „Wir sind mit dem Lewis seit zehn Jahren unterwegs und das wird sich auch nicht ändern“, fügte er hinzu.

Weitere News:

Trotz dieses irren Gerüchtes scheint sowohl ein Wechsel von Leclerc zu Mercedes als auch ein Wechsel von Hamilton zu Ferrari unrealistisch. Beide Fahrer sind mit ihren Teams mehr als zufrieden und beiden Teams sind mit ihren Fahrern sehr glücklich. Ein derartiger Wechsel würde die Formel 1 jedoch beben lassen.