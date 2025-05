FC Bayern München spricht offen über Transfer-Flirt: Kommt es zum Wechsel-Hammer?

Wenn die Saison beendet ist, werden die Verantwortlichen des FC Bayern München sich nicht lange ausruhen. Denn der Kader für die kommende Saison muss verstärkt werden. Der FCB will dafür einige Transfers tätigen und weitere Stars zum Deutschen Meister holen.

Dabei könnte sich der FC Bayern München einen Senkrechtstarter schnappen. Über den Youngster spricht jetzt auch Sportdirektor Christoph Freund öffentlich. Kommt es zum Hammer-Transfer?

FC Bayern München: Freund spricht offen über Transfer-Flirt

Auf der Innenverteidiger-Position will der FC Bayern München im Sommer definitiv einen neuen Spieler holen. Den scheinen die Bosse auch schon gefunden zu haben: Joan Gadou von RB Salzburg. Das Abwehrtalent wechselte erst im Sommer 2024 von Paris Saint-Germain in die Mozartstadt und zählt seit dem Jahreswechsel zur Stammkraft des österreichischen Top-Klubs.

Von seiner starken Leistung hat der FCB mitbekommen. „Wir nehmen wahr, wie gut er spielt. Er hat mit Sammy Baidoo der Abwehr enorme Stabilität verliehen“, sagt Bayerns Sportdirektor Christoph Freund gegenüber der österreichischen Zeitung „Krone“.

Aber auch der 1,95 Meter große Innenverteidiger konnte nicht verhindern, dass Salzburg eine vergleichsweise schwache Saison spielt. Mit dem Meistertitel wird es nichts mehr. Das große Ziel ist jetzt, sich die Qualifikation für die Champions League zu schnappen.

Gadou-Wechsel im Sommer?

Mit dem FC Bayern München würde Gadou definitiv in der Champions League spielen. Der 18-Jährige würde beim deutschen Rekordmeister allerdings zu Beginn noch keine Stammkraft sein, so wie es aktuell in Salzburg der Fall ist. Er müsste sich dann gegen die beiden Stamm-Innenverteidiger Kim Min-Jae und Dayot Upamecano durchsetzen.

Was schwierig werden könnte: Gadou hat erst im Februar seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Salzburgs Geschäftsführer Rouven Schröder sagte damals: „Wir sind sehr erfreut über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Joane. In den wenigen Monaten bei uns hat er nicht nur sein enormes Talent und großes Potenzial unter Beweis gestellt, sondern auch gezeigt, dass er ein Spieler mit Charakter ist. Er benötigt aber natürlich noch Zeit, um sein volles Potenzial auszuschöpfen, und wir werden ihm diese Zeit bei uns geben.“

Ob er jetzt schon im Sommer wieder die Biege machen wird? Der junge Franzose hat auf jeden Fall schon früh auf sich aufmerksam gemacht und könnte auch den Salzburgern eine satte Ablösesumme einbringen. Wie hoch die ausfallen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.