Formel 1: Es ist endlich so weit! Hamilton-Geheimnis gelüftet

Jetzt geht es richtig los: Auf diesen Moment haben viele Formel-1-Fans gewartet. Sein Wechsel sorgte zu Beginn des vergangenen Jahres für ein echtes Beben in der Königsklasse. Lewis Hamilton ist offiziell ein Ferrari-Pilot. Nun folgte der nächste Schritt in seiner noch jungen Ferrari-Karriere.

Mit dem Wechsel zu dem italienischen Traditionsrennstall hat sich Hamilton laut eigenen Aussagen selbst einen Traum erfüllt. Viele Formel-1-Fans konnten es kaum erwarten, ihn bei Ferrari zu sehen. Nun hat er selbst seine Zeit eingeläutet.

Formel 1: Hamilton zeigt sich in Maranello

Gemeinsam mit Charles Lecerlc soll der siebenmalige Weltmeister die Scuderia wieder ganz nach oben führen. Das große Ziel: Sowohl die Fahrer-WM als auch den Konstrukteurstitel zu holen. Diese Mission hat nun auch offiziell begonnen, das erste Foto von Hamilton bei Ferrari ist aufgetaucht.

Der Brite selbst lüftete das Geheimnis, zeigte sich erstmals in Maranello – dort befindet sich das Hauptwerk von Ferrari. „Neue Ära“, schrieb er selbst zu seinem ersten Amtsbesuch in seiner neuen sportlichen Heimat.

++ Formel 1: Ferrari geht bei Hamilton all in – und könnte damit seine Zukunft gefährden ++

„Es gibt Tage, an die man sich für immer erinnert, und der heutige Tag, mein erster als Ferrari-Pilot, ist solch ein Tag“, so Hamilton weiter. Der Superstar ist sichtlich heiß auf seine neue Aufgabe! „Heute beginnt eine neue Ära in der Geschichte dieses kultigen Teams, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Geschichte wir gemeinsam schreiben werden“, so der ehemalige Mercedes-Pilot weiter.

Hamilton bringt Fans zum Ausflippen

Dass nicht nur Hamilton selbst, sondern auch seine Fans dem Saisonstart der Formel 1 bereits mächtig entgegenfiebern, zeigen die Kommentare zu diesem Bild. „Ich kann es kaum abwarten“, schreibt ein Fan. „Es wird historisch, auf gehts Lewis“, schreibt ein anderer Fan. Schon am Mittwoch (22. Januar) soll der Brite das erste Mal im Auto sitzen.

Weitere News:

Laut „motorsport.com“ herrscht deshalb in Fiorano – wo Ferraris hauseigene Rennstrecke liegt – Ausnahmezustand, die Hotels seien voll. Der Hype um Hamilton ist also riesig – die Erwartungen jedoch auch.