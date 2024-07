Formel 1: Fahrerkarussell dreht sich munter weiter – nächster Wechsel offiziell

Das Stühlerücken in der Formel 1 geht weiter. In den vergangenen Wochen wurde schon so mancher Wechsel verkündet, jetzt folgt der nächste. Zuletzt hatte sich schon angedeutet, dass Esteban Ocon in der kommenden Saison für ein neues Team fahren wird. Nun steht fest, welches es sein wird.

Ocon tritt in die Fußstapfen von Nico Hülkenberg! Wie das Haas-Formel-1-Team am Donnerstagmorgen (25. Juli) bekannt gab, wird der Franzose ab 2025 für den US-amerikanischen Rennstall fahren. Damit steht sein Alpine-Abgang fest.

Formel 1: Ocon unterschreibt bei Haas

Schon seit einigen Wochen war klar, dass die Wege von Alpine und Ocon sich am Ende der Saison trennen werden. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen, wie es für den Franzosen weiter gehen würde. Haas und Williams wurden als konkrete Optionen genannt. Letztlich ist es Haas geworden.

„Es war mir wichtig, dass wir einen Fahrer mit Formel-1-Erfahrung haben. Als Grand-Prix-Sieger passt Esteban zweifelsohne in dieses Profil. Esteban hat sich in den Teams, für die er gefahren ist, als jemand erwiesen, der ständig vorne mitmischen kann und Punkte sammelt – diese Kontinuität wollen wir nutzen, um unsere Leistung auf der Rennstrecke zu steigern. Wir haben eine Mischung aus Jugend und Erfahrung in unserem zukünftigen Fahreraufgebot und ich bin gespannt auf die Ergebnisse“, erklärte Haas-Teambesitzer Gene Haas zum Ocon-Wechsel.

Auch Ocon blickt der neuen Herausfoderung mit großer Vorfreude entgegen. „Ich freue mich sehr, dieses neue Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen und mich einem ehrgeizigen Rennteam anzuschließen. Die Arbeit des Teams und der klar erkennbare Aufwärtstrend haben mich wirklich beeindruckt. Ich möchte mich bei Gene und Ayao für unsere Gespräche in den letzten Monaten bedanken. Das Haas F1 Team hat große Pläne und klare Ziele für die Zukunft, und ich freue mich auf das Wiedersehen mit Ayao (meinem ersten Renningenieur überhaupt) sowie auf die Zusammenarbeit mit allen in Kannapolis, Banbury und Maranello“, erklärte der Franzose.

Haas sorgt frühzeitig für Klarheit

Mit der Verpflichtung von Ocon hat es Haas noch vor der Sommerpause geschafft, das neue Fahrer-Duo für 2025 bekannt zu geben. Neben Ocon wird Rennsport-Juwel Oliver Bearman im Haas sitzen. Sowohl Kevin Magnussen als auch Hülkenberg werden das Formel-1-Team verlassen – Ocon und Bearman heißt die Zukunft ab dem kommenden Jahr.

Nach Angaben des Teams hat Ocon einen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben, die genaue Laufzeit ist jedoch nicht bekannt. Bis zum Saisonende wird der Franzose noch gegen seinen neuen Arbeitgeber kämpfen.