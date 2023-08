Formel 1: Ferrari-Boss verkündet Fahrer-Entscheidung – ER steigt für Sainz ins Cockpit

In Zandvoort wird Ferrari erstmals in der laufenden Formel-1-Saison einem Nachwuchsfahrer die Chancen geben, für Carlos Sainz die Trainingseinheit zu bestreiten und so weitere Erfahrungen in der Königsklasse des Motorsports sammeln zu können.

Das bestätigte Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur am Mittwoch (23. August). Demnach wird Robert Shwartzman den „SF-23“ am Freitag fahren. Er wird nicht das erste Mal in einem Formel-1-Auto sitzen.

Formel 1: Shwartman absolviert Training in Zandvoort

„Robert wird in Zandvoort im Auto von Carlos fahren und in einem anderen Training, wahrscheinlich in Abu Dhabi, im Auto von Charles“, verriet Teamchef Frédéric Vasseur. Der 55-Jährige betonte, dass es „die Entscheidung der Fahrer“ gewesen sei. „Ich habe ihnen die Wahl gelassen, wo sie es machen wollen. Ich weiß, dass das keine einfache Situation ist.“

„Aber Carlos war mit der Idee einverstanden. Es ist nicht so einfach zu entscheiden, denn man kann es sicher nicht in Singapur, Japan oder Las Vegas machen. Außerdem gibt es einige Sprintrennen in Austin und Katar, bei denen man es nicht machen kann. Dann gibt es Rennen, bei denen die Reifenverteilung etwas anders ist, und das ist auch sehr schwierig. Das bedeutet, dass man am Ende des Tages nicht so viele Optionen hat.“

Shwartzman war 2020 und 2021 in der Formel 2 aktiv. Seit 2022 ist der israelisch-russische Rennfahrer Ersatzpilot bei Ferrari. Dem 23-Jährigen stehen laut den Regularien in dieser Saison zwei Trainingseinsätze zu.

Ferrari schreibt WM ab

Die Formel 1 startet am Wochenende mit dem Großen Preis der Niederlande in ihre zweite Saisonhälfte. Ferrari rangiert in der Teamwertung mit 191 Punkten aktuell hinter Red Bull, Mercedes sowie Aston Martin auf dem vierten Platz. Von der WM möchte man bei Ferrari aber nichts mehr hören.

„Wenn man sich die Zahlen ansieht, ist es schwer vorstellbar, dass wir Weltmeister in der Team- und Fahrerwertung werden könnten. Aber wir müssen die gleiche Mentalität beibehalten und versuchen, das Beste aus allem herauszuholen, was wir können, und uns nicht auf die Meisterschaft konzentrieren“, blickte Vasseur in einer Medienrunde auf die Situation der Scuderia in der Formel 1.