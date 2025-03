Formel 1 trauert um legendären Teamchef – Eddie Jordan (†76) ist tot

Die Formel 1 verliert einen ihrer legendärsten Funktionäre! Eddie Jordan ist seiner Krebserkrankung erlegen. Das gab seine Familie am Donnerstag (20. März) bekannt. Im Oktober hatte er seine Erkrankung öffentlich gemacht.

Der Ire galt als eine der schillerndsten Persönlichkeiten im Formel-1-Geschäft und war für seine deutlichen und teils kuriosen Thesen bekannt. Den schwersten Kampf hat er jedoch verloren. Der Sport trauert um eine echte Legende!

Formel 1: Eddie Jordan nach Krebserkrankung verstorben

In den 1990ern und den frühen 2000ern war er ein fester Bestandteil der Formel 1, gründete seinen eigenen Rennstall. Das Jordan-Team fuhr von 1991 bis 2005 in der Formel 1. Er verhalf unter anderem Michael Schumacher 1991 zu seinem Debüt in der Königsklasse des Motorsports. War zudem der erste Teamchef von Ralf Schumacher – er verhalf also beiden Schumacher-Brüdern zu ihren Karrieren.

Im Dezember 2024 machte er seine Blasen- und Prostatakrebsdiagnose. Seither kämpfte er gegen diese schreckliche Krankheit. Im Alter von 76 Jahren ist er der Krebskrankheit nun erlegen. Seine bunten Outfits, sein herzliches, aber bestimmendes Auftreten und seine klaren Worte werden dem Motorsport fehlen.

„Eddie starb friedlich im Kreise seiner Familie in Kapstadt in den frühen Morgenstunden des 20. März 2025 im Alter von 76 Jahren, nachdem er in den letzten 12 Monaten gegen eine aggressive Form von Prostatakrebs gekämpft hatte“, heißt es in dem Statement der Familie des Ex-Funktionärs.

Königsklasse nimmt Abschied von Jordan

„Wir sind zutiefst traurig über den plötzlichen Tod von Eddie Jordan. Mit seiner unerschöpflichen Energie verstand er es immer, Menschen zum Lächeln zu bringen und blieb dabei stets authentisch und brillant. Eddie war ein Protagonist einer Ära der F1 und wir werden ihn sehr vermissen. In diesem Moment der Trauer sind meine Gedanken und die der gesamten Formel-1-Familie bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, erklärte Stefano Domenicali zu dem Tod Jordans.

Auch die Fans sind zutiefst erschüttert über diese Nachricht. „Sein Vermächtnis als Rennfahrer, Teambesitzer, der Talente wie Schumacher förderte, und seine Persönlichkeit werden für immer in Erinnerung bleiben“, schrieb ein User auf „X“. „Er wird fehlen“, so ein anderer.