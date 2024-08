Formel-1-Star vor Karriereende? Diese Aussagen lassen aufhorchen

Neben Sergio Perez stand auch Daniel Ricciardo nach einer schwachen ersten Saisonhälfte vor dem Aus. Der Formel-1-Routinier konnte die Erwartungen in den ersten Rennen der Saison nicht erfüllen, ihm drohte der Rauswurf.

Letztlich entschied sich Red Bull jedoch wie auch bei Perez bei Ricciardo gegen einen Rausschmiss. Und doch könnte das Abenteuer Formel 1 bald ein Ende haben, wie der Australier selbst erklärte.

Formel 1: Ricciardo-Aus vorerst vom Tisch

Ricciardo wird also auch weiterhin für das Farmteam von Red Bull auf Punktejagd in der Formel 1 gehen. Zwölf Punkte konnte er in dieser Saison schon sammeln – weitere sollen in der zweiten Saisonhälfte folgen. Racing Bulls setzt also weiterhin auf die Erfahrung, anstatt einem Youngster die Chance zu geben.

Zuletzt wurden unter anderem Liam Lawson oder Isack Hadjar mit dem Cockpit neben Yuki Tsunoda in Verbindung gesetzt, doch Ricciardo darf bleiben. „Sie werden diese Chance bekommen – aber noch nicht jetzt. Ich weiß auch, wie es ist, ein Junior zu sein, der hungrig ist und diese Chance haben will, in den Sport zu kommen“, erklärte er im Gespräch mit „Racing News 365“.

++ Formel 1: Red-Bull-Aus perfekt! F1-Star verlässt das Weltmeister-Team ++

Er habe nicht das Gefühl, dass er den Stars von morgen im Weg stehen und ihnen mögliche Chancen verbaue. Schließlich kämpft er für sich und seinen Platz in der Formel 1. Allerdings kündigte er auch an, dass ein Karriereende bereits im Kopf herumschwirre.

Ricciardo spricht von dem Ende der aktiven Laufbahn

Ein Ende seiner Karriere in der Formel 1 sei für ihn aktuell aber noch kein Thema, allerdings wird er wohl auch nicht mehr ewig fahren. „An dem Tag, an dem ich das Gefühl habe, einen Platz zu besetzen, den ich nicht ausfüllen kann, werde ich mich in meinem Inneren nicht mehr wohlfühlen. Dann werde ich nicht mehr hier sein“, so der Australier.

Weitere News:

„Ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon so weit bin“, stellte er heraus. „An dem Tag, an dem ich soweit bin, werde ich wahrscheinlich offen darüber sprechen“, machte Ricciardo deutlich. Aktuell sei er jedoch noch „mit dem Herzen voll dabei“.