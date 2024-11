Formel 1: Fans trauen ihren Augen kaum! Star-Pilot sorgt mit irrer Aktion für Aufsehen

Valtteri Bottas stand bereits in der vergangenen Woche im Fokus. Der Finne hat seinen Platz für 2025 verloren und wird im kommenden Jahr also nicht mehr – als Stammfahrer – in der Formel 1 aktiv sein.

Daher sind die letzten drei Rennen für ihn eine Art Abschiedstournee. Auch, wenn er als Mercedes-Ersatzfahrer der Formel 1 weiterhin erhalten bleiben könnte. Vor seinen – vorerst – letzten drei Rennen in der Königsklasse hat er die Fans einmal mehr begeistert.

Formel 1: Bottas absolviert Iron Man während der Rennpause

Während einer rennfreien Woche müssen die Piloten selbstverständlich fit bleiben. Und doch steht bei vielen die Regeneration im Fokus. Bei Bottas ist von Ausruhe jedoch keine Spur. Der Finne bringt seinen Körper auch während seiner freien Zeit an das Limit.

Der Sauber-Pilot absolvierte vor dem großen Preis von Las Vegas (Sonntag, 24. November, 7 Uhr) bei sich zu Hause einen Ironman, also einen Extrem-Triathlon. Der 35-Jährige postete in den sozialen Medien ein Video von sich, wie er einen ganzen Tag lang einen Ironman absolviert. Das Motto: „in-villa-ironman“.

3800 Meter schwimmen im Pool, danach 180 Kilometer Radfahren auf dem Peloton und abschließend knapp 42 Kilometer laufen auf dem Laufband. Das ganze absolvierte er in knapp elf Stunden. Was für eine unfassbare Leistung des Rennsportlers.

Frodeno feuert Bottas während Ironman an

Bei dieser irren Tagesaktivität hat Bottas auch prominente Unterstützung bekommen. Olympiasieger und dreifacher Ironman-Hawaii-Sieger Jan Frodeno rief den Formel-1-Piloten während seines Ironmans an. „Los, los, los, mein Freund“, feuerte Frodeno den Finnen an. „Ich habe noch nie einen Marathon gemacht. Aber ich werde es tun“, antwortete Bottas.

Als Belohnung gab es am Ende des Tages einen entspannten Rotwein. Die Fans feierten den Routinier für diese Aktion einmal mehr richtig ab. „Dieser Mann ist eine Maschine“, schrieb ein User auf „X“. „Ein ganz normaler Tag im Hause Bottas“, schrieb ein anderer.