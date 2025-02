Formel 1: „Besessen“ vom neuen Auto! F1-Team möchte es wissen

Die Team-Präsentationen sind geschafft, die Wintertests stehen vor der Tür. Die neue Formel-1-Saison rückt mit großen Schritten immer näher. Die Anspannungen bei allen Beteiligten steigt wieder, die Fans können den ersten Grand Prix in Australien (Sonntag, 16. März, 5 Uhr) kaum abwarten.

Für die Formel-1-Teams laufen nun die letzten Wochen der so wichtigen Vorbereitung. Was kann und muss man noch anpassen? Wie sind wir direkt beim ersten Rennen auf Betriebstemperatur? Ein Rennstall scheint bereits richtig heiß zu sein.

Formel 1: Aston Martin wieder vorne dabei?

Nach einem überragenden Start ins Jahr 2023 war die zweite Hälfte von 2023 sowie das komplette Jahr 2024 für Aston Martin zum Vergessen. Lance Stroll fiel eher mit Fahrfehlern und Unfällen als mit starken Manövern auf und auch für Fernando Alonso war es alles andere als eine einfache Saison. Doch mit Blick auf 2025 hat man nun vieles auf null gesetzt, sich neu gesammelt und möchte nun wieder voll angreifen.

„Wir haben 2024 viel gelernt, und das Team hat dies als Antrieb genutzt, um mit dem AMR25 in diese Saison zu starten“, so Alonso. „Was wir hier aufbauen, ist ein so spannendes Projekt, mit großartigen Werkzeugen und talentierten Menschen. 2025 ist ein Schlüsseljahr für uns, um Fortschritte zu machen“, betonte sein Teamkollege Stroll.

„Für das diesjährige Auto haben wir die Lehren und das Feedback aus der letzten Saison wirklich berücksichtigt“, versichert der neue Teamchef Andy Cowell. Seine Mannschaft sei „wie besessen davon, jedes noch so kleine Detail zu optimieren. Jede Abteilung verfolgt dieses Ziel mit enormer Entschlossenheit. Wir möchten, dass jeder Bereich unseres Unternehmens herausragend ist“ – das ist mal eine Ansage!

Aston Martin fiebert Newey-Antritt hingegen

Einen zusätzlichen Push dürfte das Team durch die Ankunft von Star-Designer Adrian Newey bekommen. Der Brite wird am Montag (03. März) seine Arbeit aufnehmen. Er soll eine glorreiche Zukunft mitgestalten und ähnlich wie bei Red Bull eine Ära prägen. „Wir sind begeistert, Adrian an Bord zu haben, um an der Kreativität unserer Rennwagen zu arbeiten, unsere Methoden und Werkzeuge zu optimieren und unsere Qualitätsstandards so zu erhöhen, dass wir hoffentlich jedes Jahr das schnellste Rennauto bauen. Das ist unser Ziel“, so Cowell.

„Für seine Ankunft haben wir ein neues Büro vorbereitet, das groß genug ist, um ein Zeichenbrett unterzubringen“, ergänzte der Formel-1-Teamboss grinsend. Es scheint, als wäre die Stimmung bei Aston Martin kaum zu mit dem Vorjahr zu vergleichen. Letztlich werden jedoch die Ergebnisse auf der Strecke entscheidend sein.