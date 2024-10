Formel 1: Neuer Star mit bitterer Erkenntnis – „Ist nicht möglich“

In der nächsten Saison wird es zur großen Fahrer-Rochade in der Formel 1 kommen. Viele Piloten wechseln die Teams und auch einige Nachwuchsfahrer bekommen erstmals die Chance, sich in der Königsklasse des Motorsports zu beweisen.

Von allen Rookies dürfte Kimi Antonelli in die größten Fußstapfen treten. Der Italiener wird neuer Teamkollege von George Russell bei Mercedes und wird so Nachfolger von Lewis Hamilton, der als siebenmaliger Formel-1-Weltmeister eine Ära bei den Silberpfeilen geprägt hat.

Formel 1: Antonelli sieht sich nicht als Hamilton-Ersatz

Hamilton wird seine Karriere bei der Scuderia Ferrari fortsetzen, während sich Mercedes mit Antonelli für einen Youngster als neuen Piloten entschieden hat. Der 18-Jährige kommt gleich in ein absolutes Top-Team, das in den kommenden Jahren wieder ganz oben angreifen möchte. Dementsprechend groß dürfte der Druck auf Antonelli sein – und das von Beginn an.

Wie der junge Italiener nun selbst erklärte, sei das überhaupt kein Problem. Für ihn gehe ein Traum in Erfüllung und er würde den Druck standhalten. „Ich denke, einer der Hauptfaktoren in dieser Thematik ist, wenn man weiß, dass man ein Team wie Mercedes um sich herum hat, das wirklich an einen glaubt, und sie haben schon in jungen Jahren an mich geglaubt“, erklärte Antonelli.

„Sie helfen einem wirklich sehr gut, mit diesem Druck umzugehen, und auch wenn ich manchmal noch nicht perfekt damit zurechtkomme, bekomme ich immer noch die richtige Unterstützung von Mercedes“, ergänzte der künftige Formel-1-Pilot, dem viele Fans und Experten eine große Zukunft vorhersagen.

Antonelli haut auf den Tisch

Ein Teil des Drucks kommt natürlich auch von seinem Vorgänger. Nachfolger von Hamilton, einem der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten zu werden, ist nicht die leichteste Aufgabe. Antonelli selbst möchte jedoch seine eigene Geschichte schreiben und nicht als Ersatz für Hamilton angehen werden. „Ich denke, es ist nicht möglich, Lewis Hamilton zu ersetzen“, machte er deutlich.

„Er ist so eine großartige Figur im heutigen Sport und er hat in seiner Karriere so viel erreicht, also möchte ich nicht als sein Ersatz angesehen werden – ich bin nur der nächste Fahrer für Mercedes in ’25, also freue ich mich wirklich darauf. Er ist ein wirklich toller Kerl, er hat mich unterstützt, also ja, ich bin wirklich glücklich“, verriet der Youngster.