Formel 1: Geheimfavorit in 2025? Star-Pilot schwärmt in höchsten Tönen!

Der Saisonstart der Formel 1 rückt immer näher! Am Sonntag (16. März) heulen die Motoren wieder, das erste Rennen in Australien steht an. Für viele Experten, Fans und auch für die Teams selber ist der erste Grand Prix immer eine kleine Wundertüte.

Mit den Testfahrten in Bahrain konnte man erste Eindrücke sammeln, wo welches Team steht. Dabei überraschte vor allem ein Formel-1-Rennstall positiv: Alpine. Auch im Team scheint das Gefühl zu stimmen, wie Alpine-Pilot Pierre Gasly nun verraten hat.

Formel 1: Gasly hat große Hoffnung auf eine starke Saison

Mit Red Bull, McLaren, Ferrari und Mercedes sind gleich vier Teams in der Verlosung für die WM-Titel. Immer wieder wird über einen Vierkampf um die Formel-1-Krone gesprochen. Doch stößt eventuell sogar noch ein Überraschungsteam wie Alpine in diesen elitären Kreis?

Glaubt man den Worten von Gasly, scheint man bei dem französischen Team voller Hoffnung zu sein, dieses Jahr sogar vorne angreifen zu können. „In den letzten zwei Jahren hat uns das Wintertestprogramm als Team vor einige Herausforderungen gestellt. Doch als wir dieses Jahr nach Bahrain kamen, fühlte es sich an, als würden wir von einer viel besseren Ausgangsposition starten“, sagt Pierre Gasly erwartungsvoll vor dem ersten Rennen des Jahres.

„Ich habe das Gefühl, dass das Team in einer großartigen Verfassung ist. Neue Leute im Team und die bestehenden Kräfte tragen alle zu einer sehr positiven Dynamik und einem Schwung bei, den wir bereits zum Ende des vergangenen Jahres aufgebaut haben“, fügte der Franzose hinzu.

Gasly lobt Teamchemie von Alpine

Doch damit nicht genug, Gasly schwärmt regelrecht von den Mitarbeitern und der Chemie innerhalb des Teams. „Was die Teamstruktur angeht, die Abläufe und das, was ich in der Fabrik sehe – das ist das Beste, was ich seit meiner Ankunft erlebt habe. Die Prozesse, die Mentalität und unser gesamter Ansatz für die Saison sind auf einem neuen Level“, so der 29-Jährige, der seine dritte Saison bei Alpine fahren wird.

„Es fühlt sich an, als würden sich alle Puzzleteile nun an die richtige Stelle fügen“, sagte der Formel-1-Star. Es scheint also, als würde es im Team und mit dem Auto stimmen. Ob sich dies dann auch auf der Strecke widerspiegelt, wird man in Melbourne das erste Mal sehen. Fakt ist: Alpine hat sich innerhalb von nur zwölf Monaten komplett gewandelt, noch vor einem Jahr lag das Team am Boden.