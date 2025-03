Formel 1: Verstappen packt vor Saisonstart aus – seine Worte lassen tief blicken

Max Verstappen peilt vor dem Start der Formel-1-Saison 2025 seinen fünften WM-Titel in Serie an. Damit würde der Niederländer an F1-Legende Sebastian Vettel vorbeiziehen, dem das zuvor nur vier Mal gelang.

Doch der Formel-1-Pilot dürfte auch wissen, dass dieses Jahr für ihn kein einfaches werden wird. Bereits in 2024 zeigte sein Bolide einige Nachlässigkeiten, während McLaren, Ferrari und auch Mercedes immer öfter vorbeizogen. Nun lässt Max Verstappen mit seinen Aussagen tief blicken!

Formel 1: Verstappen hofft auf Turnaround in der Saison

„Im Moment sind wir nicht die Schnellsten“. Worte, die Verstappen mächtig wehtun dürften, schließlich führte der 27-Jährige die Konkurrenz in der Vergangenheit häufig nach allen Regeln der Kunst vor. Dennoch muss sich der gebürtige Belgier eingestehen, dass in 2025 damit definitiv Schluss sein dürfte. McLaren dürfte Verstappen und Red Bull derzeit haushoch überlegen sein, auch mit Ferrari und Mercedes ist zu rechnen.

Dennoch hofft Verstappen darauf, den Spieß im weiteren Saisonverlauf umdrehen zu können. Selbiges Szenario ereignete sich bereits im vergangenen Jahr bei McLaren, die nach einem schwachen Saisonstart mächtig aufdrehten: „Es ist eine verdammt lange Saison. In der Formel 1 kann sich immer alles sehr schnell ändern“, hofft Verstappen.

Verstappen vertraut auf sein Team

Der viermalige F1-Champion geht trotz der nicht gerade vielversprechenden Umstände also positiv in die Saison: „Es ist viel entspannter, einfach reinzugehen, den Leuten um dich herum zu vertrauen und von dort aus weiterzumachen“. Die Divise: „Hart arbeiten, auf und neben der Strecke“.

Schon am Sonntag (16. März) werden die Karten dann endgültig auf den Tisch gelegt. Dann wird sich zeigen, wie weit der Red Bull seiner Konkurrenz in Melbourne hinterherhängt. Die Vorzeichen sind aus Verstappens Sicht jedenfalls ungewöhnlich.