Mick Schumacher: Formel-1-Traum geplatzt! Kommt es jetzt noch dicker?

Seit Mittwoch (06. November) steht fest: Mick Schumacher wird in der kommenden Saison 2025 nicht in der Formel 1 fahren. Lange Zeit sah es danach aus, als hätte er eine echte Chance auf das zweite Sauber-Cockpit. Letztlich fiel die Wahl der Teambosse jedoch auf den Youngster Gabriel Bortoleto.

Mick Schumacher wird das letzte freie Cockpit in der Formel 1 also nicht bekommen. Viele Fans stellen sich deshalb die Frage: Wie geht es für den 25-Jährigen weiter? Ein Insider spricht nun über die Pläne von Schumacher.

Mick Schumacher weiterhin in der WEC aktiv?

Ganz Motorsport-Deutschland hatte lange gehofft, dass es ab der kommenden Saison ein deutsch-deutsches Duo in der Formel 1 geben würde. Hülkenberg gemeinsam mit Schumacher bei Audi? Das wäre für viele Fans wohl ein echter Traum. Doch dazu wird es nicht kommen, Schumacher zog im Kampf um das Cockpit den Kürzeren.

Nun wird er sich endgültig umorientieren müssen. Denn mit Blick auf die große Regelrevolution 2026 wird es wohl im kommenden Jahr kaum Fahrerwechsel geben. „Er ist jetzt 25 und braucht wirklich einen verlässlichen und stabilen Plan B“, rät RTL-Experte Felix Görner dem Deutschen. Optionen dafür gibt es durchaus. „Er wird versuchen, weiterhin im WEC-Programm bei Alpine zu bleiben“, weiß der RTL-Experte.

Schon in dieser Saison fuhr er für Alpine in der Langstreckenserie. Die ganz großen Erfolge blieben zwar aus, doch Schumacher konnte in seinem ersten WEC-Jahr immer mal wieder auf sich aufmerksam machen. Alpine feierte 2024 immerhin einen Podestplatz, landete dreimal unter den besten Fünf und sogar neunmal innerhalb der Top 10.

Schumacher schielt auf Mercedes-Job

Und doch wird Schumacher sich auch über die WEC hinaus umschauen (müssen). Wie Görner verriet, werde sich Schumacher auch um einen weiteren Vertrag als Mercedes-Reservefahrer bemühen. Allerdings droht dort die nächste heftige Pleite: Mit Valtteri Bottas hat er einen namhaften Konkurrenten für diesen Posten.

Weitere News:

Nach dessen Aus bei Sauber möchte der Finne unbedingt in der Formel 1 bleiben – dies hat er unter anderem in seinem Abschiedsstatement deutlich gemacht. Dazu kennt Bottas Mercedes bestens, fuhr vier Jahre lang für die Silberpfeile und hat eine Menge Königsklassen-Erfahrung vorzuweisen. Sollte sich auch Mercedes gegen Mick Schumacher entscheiden, müsste er sich komplett aus der Formel 1 zurückziehen.