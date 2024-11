Formel 1: Aus und vorbei! Entscheidung um Mick Schumacher gefallen

Über Monate hinweg musste Mick Schumacher um sein Comeback in der Formel 1 bangen. Nach und nach brachen sämtliche Chancen weg. Letztlich bleibt lediglich der Platz neben Nico Hülkenberg bei Sauber als letzter Ausweg.

Doch auch das hat nicht geklappt. Wie der Formel-1-Rennstall am Mittwoch (06. November) mitteilte, wird Mick Schumacher 2025 nicht im Cockpit sitzen. Der Traum von der Rückkehr in die Königsklasse ist somit geplatzt.

Formel 1: Sauber entscheidet sich gegen Mick Schumacher

Bitterer Rückschlag für Mick Schumacher! Der deutsche Motorsportler wird (vorerst) nicht in die Formel 1 zurückkehren. Sauber hat sich für den Brasilianer Gabriel Bortoleto entschieden. Damit ist auch das letzte freie Cockpit für 2025 vergeben – für Schumacher ist also kein Platz.

Bortoleto wird also neben Hülkenberg in der kommenden Saison im Sauber sitzen. Der Brasilianer gewann 2023 in seiner ersten Saison sofort die Formel 3 und führt aktuell auch die Fahrerwertung der Formel 2 an. 2025 folgt dann der Schritt in die Königsklasse des Motorsports.

++ Formel 1: Audi sorgt für Paukenschlag! Jetzt ist es offiziell ++

„Ich bin sehr beeindruckt von dem, was er in der Formel 3 und Formel 2 geleistet hat. Seine Entwicklung ist beeindruckend. Ich habe mit vielen Fahrern gesprochen – alle waren begeistert. Für Audi ist es wichtig, in die Zukunft zu schauen – mit einem jungen Fahrer. Er kann ein Anführer werden“, machte Sauber-Chef Mattia Binotto im Rahmen der Vorstellung Bortoletos deutlich.

Schumacher weiterhin Testfahrer?

„Wir hatten unser erstes Gespräch in der Schweiz – es hat sofort gepasst bei uns. Seine Vision hat mir gefallen. Ich bringe viel Energie und Leidenschaft mit. Schritt für Schritt wollen wir unsere großen Ziele erreichen“, erklärte Bortoleto selbst. Somit ist auch klar, dass sowohl Valtteri Bottas und Zhou Guanyu keine Zukunft in der Formel 1 haben werden – zumindest als Stammpilot nicht.

Weitere News:

Wie es für Mick Schumacher indessen nun weitergeht, ist noch unklar. Derzeit ist er noch Testfahrer bei Mercedes. Ob er diese Rolle auch 2025 ausfüllen wird, ist jedoch noch offen. Einen Stammplatz wird er allerdings sicher nicht bekommen.