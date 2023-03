Formel 1: Nach Start-Desaster – rückt Hamiltons Vertragsverlängerung in weite Ferne?

Mercedes wollte nach einem schwachen letzten Jahr in dieser Saison wieder richtig angreifen und Red Bull ernsthafte Konkurrenz machen. Nach dem Auftaktrennen der neuen Formel-1-Saison scheint das gründlich gescheitert zu sein. Während Red Bull weiterhin in einer eigenen Liga fährt, überwog bei Mercedes die pure Enttäuschung.

Nach der schlechten Teamleistung beim Formel-1-Auftakt Bahrain äußerte sich Mercedes-Boss Toto Wolff über den bescheidenen Start und über die Hintergründe. Darüber hinaus sprach er auch über die Zukunft von Star-Fahrer Lewis Hamilton bei Mercedes.

Formel 1: Wolff deutlich – „Ich glaube nicht, dass sich das ändern wird“

Platz Fünf und Platz Sieben: Das Mercedes-Team um den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton erlebte in Bahrain ein wahres Desaster. Anstatt ganz vorne um den Sieg mitzukämpfen, mussten sich sowohl George Russell als auch Lewis Hamilton mit einem Platz im (vorderen) Mittelfeld begnügen. Dabei mussten sich sogar von Aston Martin geschlagen geben, die mit Platz Drei und Platz Sechs einen hervorragenden Start in die neue Saison hinlegten.

Empfehlung der Redaktion: Sky zum Spar-Preis! Jetzt nur für kurze Zeit – verpasse kein Rennen der Formel 1. Hier geht’s zum Formel-1 Angebot 🛒

+++ Formel 1: Erst Feinde, jetzt Freunde? Hülkenberg-Kollege packt über ihre Beziehung aus +++

Trotz des denkbar schlechten Startes hat sich nichts an dem Standing von Hamilton im Team geändert. „Er ist ein integraler Bestandteil des Teams, der das Team zusammenhält, und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, nur weil wir einen wirklich schlechten Start hatten“, so Wolff. „Wir haben mit ihm acht Konstrukteursmeisterschaften und sechs Fahrertitel gewonnen, und diese Beziehung hält an. Es wäre viel zu einfach, einen Fahrer zu verlieren und das Handtuch zu schmeißen“, ergänzte der 51-Jährige.

Ganz im Gegenteil: Wolff nahm seine Fahrer in Schutz. Russell und Hamilton würden alles für ein gutes Ergebnis tun. „Wenn das Auto in den Kurven nicht mitmacht und sie korrigieren müssen, tun sie einem fast leid“, so der Mercedes-Boss. Deutliche Worte vom Teamchef.

Große Defizite bei Mercedes

Für Mercedes-Teamchef Toto Wolff sei klar, dass es nicht nur um Feinheiten gehe, sondern grundlegende Aspekte geändert werden müssen. „Jeder ist sich bewusst, dass es nicht darum geht, 0,3 Sekunden zu finden und das Auto aufzupolieren“, stellt der Österreicher klar. „Es geht um eine beträchtliche Leistung, die wir finden müssen, damit wir wieder in der Lage sind, um Rennsiege und Meisterschaften zu kämpfen“, fügte er hinzu.

Für Wolff sei bei all den Gedanken um mögliche Verbesserungen am Auto auch nicht viel Zeit, sich um die Zukunft von Hamilton bei Mercedes zu beschäftigen: „Auch wenn wir offen damit umgehen, wie wir das Auto umkrempeln müssen, ist es nicht der richtige Zeitpunkt, über die Fahrersituation im Jahr 2024 zu sprechen.“

Mehr News zur Formel 1:

Um Hamilton bei Mercedes zu halten, muss das Team sein Auto definitiv wieder wettbewerbsfähiger machen. Der 38-Jährige ist auch nach sieben Weltmeisterschaften noch immer hungrig auf Siege und Titel. Dafür braucht er allerdings auch ein Auto, mit dem er das schaffen kann.

Dieser Artikel enthält Affiliate Links.