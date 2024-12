Formel 1: Herbe Norris-Enttäuschung in Katar – seine Reaktion spricht Bände

McLaren kam mit einem großen Ziel nach Katar: Sie wollten die Konstrukteurs-WM vorzeitig sichern. Das ist allerdings nach hinten losgegangen. Denn aufgrund eines dicken Patzers von Formel-1-Star Lando Norris ist der Vorsprung vor Ferrari sogar geschmolzen.

Im Nachgang war der Brite sichtlich geknickt. Norris holte letztlich zwar noch zwei Punkte, hat die Vorentscheidung in der WM-Wertung jedoch hergegeben. Die Worte des Formel-1-Piloten nach dem Rennen waren sehr deutlich.

Formel 1: Norris entschuldigt sich bei seinem Team

Sobald eine gelbe Flagge im Rennen gezeigt wird, müssen die Piloten auf der Strecke abbremsen – in erster Linie aus Sicherheitsgründen. Genau diese Regel hat Norris beim Großen Preis von Katar jedoch missachtet. Dafür hat er eine zehn-Sekunden-Strafe bekommen, die er innerhalb der nächsten zwei Runden absitzen musste.

Zu dem Zeitpunkt war Norris kurz davor, Verstappen so richtig gefährlich zu werden und möglicherweise gar die Führung zu übernehmen. Stattdessen fiel er auf Platz 13 zurück und musste sich zurückkämpfen. Ein herber Fehler mit bitteren Folgen!

++ Formel 1: Mercedes-Hammer! Rückkehr von Ex-Pilot steht kurz bevor ++

Nach dem Rennen war er sichtlich gefrustet. Er wusste, dass es sein Fehler war und nahm diesen Fauxpas auch auf seine Kappe. „Ich bin natürlich enttäuscht. Ich habe das Team im Stich gelassen. Das Team hat mir heute ein großartiges Auto zur Verfügung gestellt, was locker das schnellste war, und ich habe es einfach verkackt“, so Norris. Das sind mal deutliche Aussagen!

WM-Showdown in Abu Dhabi

„Ich bin kein Idiot. Wenn dort eine gelbe Flagge ist, dann weiß ich, dass ich vom Gas gehen muss. Das ist Regel Nummer 1 und das lernst du schon im Kart. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das heute nicht getan, weil ich es nicht gesehen habe oder verpasst habe oder was auch immer“, versuchte der Formel-1-Pilot die Gründe für seinen Fehler zu suchen. Letztlich nützt das jedoch alles nichts.

Weitere News:

Mit Blick auf das letzte Rennen in Abu Dhabi (Sonntag, 08. Dezember) wird es also noch einmal richtig spannend. McLaren liegt derzeit 21 Punkte vor Ferrari – einen weiteren dicken Fehler darf sich Papaya also nicht erlauben.