Formel 1: FIA macht es vor Imola-GP offiziell! Nächster Hamilton-Albtraum?

Nach der kurzen Pause der Formel 1 geht es am kommenden Wochenende mit einem Traditionsrennen weiter! In Imola steht der Große Preis der Emilia Romagna an. Erneut geht es für die Teams um wichtige Punkte für die Gesamtwertung.

Bevor es auf der Strecke hoch hergeht, hat die FIA verkündet, welche Stewards an diesem Wochenende das Geschehen auf dem Asphalt verfolgen werden. Bei der Verkündung eines Namens dürfte Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton zusammenzucken.

Formel 1: FIA verkündet Imola-Stewards

Hamilton ist noch nicht wirklich bei Ferrari angekommen. Der Brite hadert mit sich und dem Auto, konnte bisher wenige Ausrufezeichen setzen. Lediglich das Wochenende in China war ein echter Erfolg – bis die Disqualifikation nach dem GP folgte. Damals unter anderem im Fokus: Nish Shetty.

Shetty ist einer von zwei FIA-Vertretern. In China war er mit dafür verantwortlich, dass beide Ferraris disqualifiziert worden sind. Und auch in Imola wird er wieder mit von der Partie sein. Ein schlechtes Omen für Hamilton und Co.?

++ Formel 1: Hamilton-Schock! Ferrari trifft weitreichende Entscheidung ++

Neben Shetty sind auch Loic Bacquelaine,Ex-Formel-1-Pilot Vitantonio Liuzzi und Valerio Brizzolari vor Ort. Gemeinsam mit dem Rennleiter soll das Quartett durchgreifen und dafür sorgen, dass sich Fahrer und Teams der Formel 1 an die Regeln halten.

Nächstes bittere Rennen für Ferrari?

Als Ferrari-Pilot hat man in Italien automatisch mehr Druck. Zwar steht nicht das Heimrennen in Monza an, aber auch in Imola stehen Charles Leclerc, Hamilton und Co. unter besonderer Beobachtung. So wird die Scuderia dieses Mal wohl genau checken, ob der Tank passend gefüllt und der Unterboden der Autos die erlaubte Dicke hat. Diese Faktoren sind Ferrari in China zum Verhängnis geworden.

Weitere News:

Es wäre für Hamilton in jedem Fall nicht der schlechteste Zeitpunkt, in Imola das erste Podium als Ferrari-Pilot zu holen. Es würde dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister und dem gesamten Team einen enormen Schub geben. Doch von der Spitze ist der Ex-Mercedes-Pilot mit seinem Boliden derzeit sehr weit weg.