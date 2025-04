Formel 1: Hammer-Comeback? Cadillac möchte IHN zurückholen!

Mit Cadillac wird 2026 ein elftes Team in der Formel 1 an den Start gehen. Das steht nun schon seit einigen Monaten fest. Allerdings sind noch so einige Fragen zu dem neuen Rennstall offen. Die größte und wohl spannendste: Welche beiden Fahrer werden das US-Team repräsentieren?

In den vergangenen Wochen und Monaten kursierte schon so mancher Name rund um Cadillac. Nun sollen sich die Bosse des neuen Teams auf zwei Top-Kandidaten festgelegt haben. Kommt es zur großen Formel-1-Rückkehr?

Formel 1: Perez vor Königsklassen-Comeback?

Die Auswhal des Fahrerduos dürfte für Cadillac ganz entscheidend werden. Es dürfte hart werden, sich als neues Team in der Königsklasse des Motorsports zu etablieren. Zwei starke Fahrer wären da eine große Hilfe. Das scheinen auch die Cadillac-Bosse zu wissen. Denn sie sollen nun ein Auge auf zwei erfahrene Fahrer geworfen haben.

Laut „Lastwordsonsport“ soll Cadillac allen voran Sergio Perez verpflichten wollen. Der Mexikaner fuhr bis zur letzten Saison für Red Bull, musste sein Cockpit nach einer schwachen Saison abgeben und ist in der laufenden Saison nicht mehr in der Formel 1 vertreten.

Allerdings machte der Routinier in den vergangenen Wochen immer mal wieder deutlich, dass er einem Comeback gegenüber offen wäre und er bei dem passenden Projekt gerne wieder in der Königsklasse fahren würde.

Ferrari-Back-Up als zweite Option?

Neben Perez sollen die Cadillac-Bosse auch Zhou Guanyu als konkrete Option ausgelotet haben. Mehr noch: Sowohl Perez als auch Zhou befinden sich offenbar schon in Vertragsverhandlungen mit den Neueinsteigern der Formel 1. Werden die beiden Ex-Formel-1-Piloten also das neue Duo bei Cadillac?

Weitere News:

Während Perez derzeit überhaupt nicht in der Formel 1 tätig ist, fungiert Zhou als Ersatzfahrer für Ferrari. Der Chinese, der einst aus dem Nachwuchsprogramm der Scuderia gekommen war, ist bislang jedoch noch nicht zum Einsatz gekommen.