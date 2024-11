Formel 1: Verwirrung um Ferrari-Entscheidung – es geht um Lewis Hamilton

Kaum ein Wechsel in den vergangenen Jahren hat in der Formel 1 so für Wirbel gesorgt, wie der von Lewis Hamilton zu Ferrari. Der siebenmalige Weltmeister wird ab 2025 für die Scuderia auf Titeljagd gehen. Nun gibt es Aufregung um den Superstar.

Wie mehrere Medien in Italien berichten, soll die Scuderia dem Formel-1-Piloten erlauben, im ehemaligen Haus des Gründers Enzo Ferrari zu wohnen. Dieses Privileg hat das Unternehmen seit Michael Schumacher keinem anderen Fahrer mehr gewährt. Allerdings gibt es jetzt Verwirrung um diese Entscheidung.

Formel 1: Wird Hamilton im Enzo-Ferrari-Haus leben?

Auf seine Ankunft freut sich ein ganzes Land: Wenn Lewis Hamilton im kommenden Jahr endlich für Ferrari fahren wird, werden alle Blicke auf den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister gerichtet sein. Um bei seinem neuen Rennstall mit allen Mitarbeitern klarzukommen, lernt der Brite bereits Italienisch.

Dabei richtet er sich an Ferrari-Legende Michael Schumacher, der ebenfalls alles dafür gegeben hat, um sich perfekt zu integrieren. Auch die Scuderia will, dass sich der Superstar in Maranello wohlfühlt. Daher habe das Unternehmen wohl entschieden, Hamilton zu erlauben, im ehemaligen Haus des Gründers Enzo Ferrari in Fiorano zu wohnen. Das berichtet „Sky Sport Italia“.

Seit Schumacher habe man dieses Privileg keinem anderen Piloten mehr gewährt. Für Hamilton wäre das sicherlich eine große Ehre. Doch direkt darauf gab es schon das Dementi.

Verwirrung um Ferrari-Entscheidung

Ferrari selbst hat mitgeteilt, dass Hamilton nicht in Enzo Ferraris Haus wohnen oder dort für einen kurzen Zeitraum bleiben wird, bis er eine eigene Wohnung gefunden hat. Somit bleibt Michael Schumacher der letzte Formel-1-Star, der in dem Haus gewohnt hat. In den sozialen Netzwerken sorgten die Berichte jedenfalls für mächtig Aufregung.

Bei der Scuderia ist die Hoffnung groß, dass nach 2007 endlich wieder der Fahrertitel geholt werden kann. Das ist zuletzt Kimi Räikkönen gelungen. Mit Hamilton hat das Team jedenfalls einen Piloten, der sich mit Weltmeistertiteln auskennt. Bei einem weiteren Erfolg wäre er der alleinige Rekordhalter.