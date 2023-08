Formel 1 plant drastische Änderung! Verstappen würde das gar nicht gefallen

Zehn Rennsiege in zwölf Rennen, fast an jedem Wochenende auf der Pole-Position und der dritte WM-Titel in Folge ist nur noch eine Frage der Zeit. Max Verstappen dominiert aktuell die Formel 1 und ist kaum mehr zu stoppen.

Dafür ist das Red-Bull-Auto einfach zu schnell. Aber der Niederländer lässt dabei auch seinen Teamkollegen Sergio Perez immer hinter sich. Nun könnte es in der Formel 1 eine Änderung geben, die Verstappen gar nicht gefallen würde.

Formel 1 plant drastische Änderung!

In der Formel herrscht schon fast gähnende Langeweile. Der Grund dafür sind Red Bull und Max Verstappen. Der Niederländer fährt seinem dritten Weltmeistertitel entgegen. Das Auto des österreichischen Teams ist das Schnellste im gesamten Feld. Es müsste schon viel regnen oder etwas Außergewöhnliches passieren, damit ein anderer Pilot gewinnt. Alle zwölf Rennen gewann Red Bull: Zehn Mal stand Verstappen ganz vorne, die anderen beiden Rennen gewann sein Teamkollege Sergio Perez.

Einzig in den Qualifyings herrscht ein wenig Spannung. Zuletzt konnte sogar Lewis Hamilton in Spa die Pole Position holen. Der Grund: Es war kein DRS erlaubt. Und genau hier plant die FIA eine drastische Änderung. So gäbe es nach Informationen von „Auto Motor und Sport“ Überlegungen, DRS nur noch bei den Rennen zu erlauben und nicht in den Qualis.

Für Red Bull wäre das ein großer Nachteil. Den anderen Teams komme eine solche Änderung gelegen. Denn kein Auto gewinnt mit aktiviertem DRS so viel Geschwindigkeit wie die beiden Red-Bull-Piloten Verstappen und Perez.

Verstappen würde Änderung gar nicht gefallen

Der beste Vergleich war beim Belgien-GP vor der Formel-1-Sommerpause. Ohne DRS hatte Red Bull in Spa eine Höchstgeschwindigkeit von 320,5 Kilometer die Stunde. Mit DRS sind Verstappen und Perez 20,3 Kilometer die Stunde mehr. Daher holte Hamilton auch die Pole auf der Traditionsrennstrecke.

Mercedes-Ingenieur Mike Elliott war fassungslos: „Es ist unglaublich, wie viel Rundenzeit Red Bull gewinnt, sobald der Heckflügel offen ist. Wenn wir die Speed-Kurven übereinanderlegen, können wir es selbst kaum glauben.“

Das DRS ist für Verstappen und Perez enorm wichtig. Egal in welchen Abschnitten, die beiden Piloten sind dabei viel schneller und holen sich auch oft die Pole-Position. Daher würde Red Bull eine solche Änderung überhaupt nicht gefallen.