Formel 1: Paukenschlag in der deutschen F1-Landschaft? „Es gibt Signale“

Einst war Deutschland eine schillernde Formel-1-Nation. Zu Zeiten von Michael Schumacher und Sebastian Vettel fuhren bis zu sieben Deutsche gleichzeitig in der Königsklasse. Jährlich war die Rennserie hierzulande zu Gast.

Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Mit Nico Hülkenberg gibt es nur noch einen deutschen Stammfahrer. Auch einen Grand Prix gab es hier seit Längerem nicht mehr. Doch das könnte sich bald ändern!

Formel 1: Rückkehr nach Hockenheim?

Jahrelang gehörte der Hockenheimring zum Inventar des Motorsportzirkus. Letztmals war das allerdings 2019 der Fall. In der Erstellung des Rennkalenders spielt der Kurs keine Rolle mehr. Eines der großen Probleme der Neuzeit: Die hohen Antrittsgebühren, welche Rechteinhaber Liberty Media verlangt.

„Das große Problem besteht darin, dass wir als Hockenheimring diese Antrittsgebühr durch den Ticketverkauf nicht refinanzieren könnten. Es wäre ein Minusgeschäft“, erklärt Geschäftsführer Jorn Teske beim Portal „Watson“. Allerdings: Eine Rückkehr der Formel 1 zum Hockenheimring ist offenbar wieder Thema.

Großer Druck sorgt für Gespräche

Eine durchaus überraschende Nachricht, in Zeiten in denen der Rennzirkus lieber das Geld reicher Staaten bevorzugt. „Aktuell ist der Druck nach einem deutschen Grand Prix groß, sodass die Formel 1 auf uns zugekommen ist und reden will“, verrät Teske jedoch.

„Es gibt Signale der Rennserie“, sagt er. Ein erneutes Rennen in Deutschland sei in Zukunft denkbar. „Es sind aber Signale. Nicht mehr und nicht weniger“, so Teske. Über weitere Details habe man bisher nicht gesprochen.

Formel 1: Problem für Hockenheim

Ein Problem bleibt allerdings die Finanzierung. Um erneut einen Grand Prix austragen zu können, bräuchte der Hockenheimring Sponsoren, die Teile der Antrittsgage übernehmen. Diese liegen mittlerweile in zweistelliger Millionenhöhe.

Das finanzielle Risiko müsse auf mehrere Schultern verteilt werden, mahnt Teske. „Es kann nicht sein, dass alle Player an der Formel 1 verdienen wollen, nur die Rennstrecke macht ein Minus.“ Zeichnet sich das jedoch auch in Zukunft ab, bleibt ein Rennen in Deutschland weiter Utopie.