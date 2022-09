Formel 1: Rückkehr des Deutschland-GP? F1-Boss deutlich: „Eines unserer größten Ziele“

24 Rennen fährt die Formel 1 2023 – so viele wie noch nie zuvor. Nicht mit dabei ist aber wieder einmal der Deutschland-GP.

Die Formel 1 fährt weder am Nürburgring noch am Hockenheimring. Geht es nach dem F1-Sportdirektor Ross Brawn, wird sich das bald ändern.

Formel 1: Brawn will Rückkehr des Deutschland-GP

Mick Schumacher, Mercedes und mehrere Teamchefs – Deutschland hat einen großen Anteil an der Formel 1. Das Einzige, was in der Formel 1 weiterhin fehlt, ist der Deutschland-GP.

2020 fand das letzte Formel-1-Rennen in Deutschland statt. Der Nürburgring sprang im Corona-Jahr ein, allerdings unter dem Namen „Eifel-GP“. 2019 wurde der letzte richtige Deutschland-GP in Hockenheim ausgetragen.

Formel 1 Rennkalender 2023

5. März: Sakhir/Bahrain

19. März: Dschidda/Saudi-Arabien

2. April: Melbourne/Australien

16. April: Shanghai/China

30. April: Baku/Aserbaidschan

7. Mai: Miami/USA

21. Mai: Imola/Emilia Romagna

28. Mai: Monaco

4. Juni: Barcelona/Spanien

18. Juni: Montreal/Kanada

2. Juli: Spielberg/Österreich

9. Juli: Silverstone/Großbritannien

23. Juli: Budapest/Ungarn

30. Juli: Spa/Belgien

27. August: Zandvoort/Niederlande

3. September: Monza/Italien

17. September: Singapur

24. September: Suzuka/Japan

8. Oktober: Losail/Katar

22. Oktober: Austin/USA

29. Oktober: Mexiko-Stadt/Mexiko

5. November: Sao Paulo/Brasilien

18. November: Las Vegas/USA

26. November: Abu Dhabi

Eine Rückkehr wird von vielen Experten, Fahrer und Verantwortlichen gefordert. Organisatoren von Nürburgring und Hockenheim betonten aber immer wieder, dass der finanzielle Aufwand nicht zu stemmen sei.

Formel 1: Rückkehr des Deutschland-GP? Foto: IMAGO / Marco Canoniero

Hoffnung macht aber jetzt Ross Brawn. Der F1-Sportdirektor setzt auf den Einstieg der deutschen Traditionsmarke Audi. „Ich hoffe, dass ihr Einstieg jetzt mithilft, einen deutschen GP zurückzubekommen. Denn es frustriert mich, dass wir dieses Rennen im Moment nicht im Kalender haben“, so Brawn bei „Sport1“.

Domenicali: Problem liegt in Deutschland

Er betont sogar: „Das ist eines unserer größten Ziele für die Zukunft. Deshalb ist es auch extrem wichtig, dass Mick Schumacher weiter Karriere in der Formel 1 macht. So faszinierend und wichtig die Technik in der Formel 1 auch ist: Die Kids hängen sich Poster der Helden hinterm Steuer in ihr Zimmer. Aber klar ist: Die kommerziellen Rahmenbedingungen für ein deutsches Rennen müssen stimmen.“

Mehr News aus der Formel 1:

Formel 1: Rückkehr des Deutschland-GP? F1-Boss deutlich: „Eines unserer größten Ziele“

Formel 1: Karriere in Trümmern – Fahrer erlebt schwersten Tag seines Lebens

Beben um Max Verstappen? Vater nimmt Kontakt zu Ferrari auf

Auch Formel 1-Boss Stefano Domenicali hatte zuletzt immer wieder betont, dass von Seiten der Rennserie das Interesse an einem Deutschland-GP groß sei. Das Problem liege in Deutschland: „Ich sehe in Deutschland keinen Repräsentanten, der sich mit uns an einen Tisch setzt und einen konstruktiven Vorschlag macht.“