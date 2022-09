Formel 1: Pilot deutet Wechsel an – „Haben Gespräche geführt“

Noch immer haben nicht alle Teams in der Formel 1 ihre Fahrerpaarung für die kommende Saison bekannt gegeben.

Vakant ist unter anderem noch das zweite Cockpit bei Alpine – der wohl aktuelle heißeste noch offene Sitz in der Formel 1. Ein Kandidat ist Pierre Gasly. Der Franzose hat sich jetzt zu einem möglichen Wechsel geäußert.

Formel 1: Gasly vor Wechsel zu Alpine?

Durch den plötzlichen Abgang von Fernando Alonso und der bösen Überraschung von Oscar Piastri ist Alpine unfreiwillig auf Fahrersuche. Die Liste der Kandidaten ist lang, letzte Woche durften sogar mehrere Piloten den Alpine-Boliden von 2021 in Ungarn testen.

In der Pole-Position ist aber seit Wochen Pierre Gasly. Der französische Rennstall will den Franzosen gerne verpflichten. Der 26-Jährige steht allerdings noch bis 2023 bei Alpha Tauri unter Vertrag und wartet auf die Freigabe.

„Wir werden sehen“, erklärte Gasly gegenüber „Sky Sports“, „derzeit liegt das nicht in meinen Händen“. Die Situation bei Alpine beobachte er aber und bestätigte auch: „Wir haben Gespräche geführt.“

Formel 1: Pierre Gasly wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Foto: IMAGO / Marco Canoniero

Red Bull und Alpha Tauri will er aber auch nicht Hals über Kopf verlassen und bis zum Saisonende noch alles geben. „Diese Jungs haben mir meinen ersten Formel-1-Sieg und mir eine Chance in der Formel 1 gegeben. Trotzdem heißt das nicht, dass ich mein ganzes Leben bleiben werde, denn ich habe höhere Ambitionen und will oben angreifen“, so Gasly.

Gasly zurückhaltend, Alpine-CEO kündigt Entscheidung an

Eine baldige Einigung ist noch nicht zu erwarten. Laut Gasly müssen „noch ein paar Dinge geklärt werden, bevor wir mehr über dieses Thema sprechen.“ Auch wenn Alpine-CEO Laurent Rossi betonte: „Bis Ende September sollten wir eine gute Vorstellung davon haben, wen wir verpflichten wollen.“

Neben Gasly stehen Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi, Jack Doohan und Nyck de Vries auf der Liste.