Formel 1: Entscheidung gefallen! Jetzt ist es offiziell

In den vergangenen Wochen sind in der Formel 1 immer mehr Deals verkündet worden. So haben die Verantwortlichen zahlreiche Vertragsverlängerungen offiziell bekannt gegeben. Jetzt folgt die nächste Entscheidung in der Motorsport-Königsklasse.

In der Formel 1 bleibt ein weiteres Land über mehrere Jahre ein fester Bestandteil im Rennkalender. Seit 2004 gibt es die Strecke, nun gastiert die beliebteste Rennserie bis mindestens 2030 dort.

Formel 1: Nächste Verlängerung

Dabei handelt es sich um den China-GP! Der Shanghai International Circuit bleibt bis mindestens 2030 als Grand-Prix-Standort in der Formel 1 erhalten. Die FIA hat neben China noch mit zahlreichen anderen Ländern die Verträge verlängert, die fast alle eine ebenfalls so lange Laufzeit haben, wie es jetzt mit Shanghai der Fall ist. Der bisherige Vertrag wäre nach der Saison 2025 ausgelaufen.

Geschäftsführer Stefano Domenicali erklärte, dass er unbedingt noch viele weitere Rennen in Shanghai haben wollte und spricht von einem „fantastischen Moment“, als die Königsklasse 2024 nach über fünf Jahren endlich wieder in China gefahren sei.

„Es ist schon unglaublich zu sehen, wie die Unterstützung vor Ort Jahr für Jahr wächst“, sagt Domenicali. „Ich freue mich bereits darauf, 2025 wieder nach Schanghai zu reisen.“ Ab dem kommenden Jahr wird China dann das zweite Rennen nach dem Auftakt in Australien sein. Zudem findet in Shanghai auch das erste Sprintrennen der neuen Saison statt.

„Exzellente Neuigkeiten“

Die chinesischen Verantwortlichen sind ebenfalls erfreut über die Vertragsverlängerung, nennt sie eine „exzellente Neuigkeite für die Fans in China“, so Guo Jianfai, der Vorsitzende der chinesischen Rennpromoter. Die Formel-1-Rennen in seinem Heimatland sehe er als eine Chance, „die gesamte Gesellschaft in eine positivere Richtung zu entwickeln.“

Erst im vergangenen Jahre war in China wieder ein Rennen gefahren worden, nachdem der Grand Prix von 2020 bis 2023 ausgefallen war. Dabei waren die Corona-Pandemie und die Nachwirkungen die Hauptgründe für das Fehlen des Shanghai-GP.