Formel 1: Irre Rolle rückwärts – Knall-Entscheidung könnte rückgängig gemacht werden

Die neue Saison der Formel 1 hat noch gar nicht begonnen, da knallt es schon wieder mächtig. Im kommenden Jahr steht der Königsklasse ein Rekord-Terminkalender ins Haus – mal wieder. Gleich 24 Rennen sollen absolviert werden.

Doch die Pläne gerieten postwendend ins Wanken. Eigentlich sollte 2023 der China-Grand-Prix sein triumphales Comeback feiern. Im Dezember erfolgte aber die erneute Absage durch die Formel 1. Nach dem Jahreswechsel heißt es allerdings: Vorhang auf für die nächste Wende.

Formel 1: China-GP bleibt heißes Thema

Seit die Corona-Pandemie das Weltgeschehen bestimmt, war die Motorsport-Königsklasse nicht mehr im Reich der Mitte zu Gast. Wegen der strikten Beschränkungen Chinas machte der Rennzirkus einen Bogen um den Kurs in Shanghai.

Letztmals wurde auf dem „Shanghai International Circuit“ 2019 gefahren. Damals siegte Lewis Hamilton im Mercedes vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Sebastian Vettel im Ferrari. 2023 sollte es ursprünglich das China-Comeback der Formel 1 geben. Dann im Dezember der Schock: Weil China weiterhin eine knallharte Corona-Politik fuhr, wurde das für April geplante Rennen erneut gestrichen.

Loch im Kalender

Seitdem herrscht ein Loch im Rennkalender. Am 2. April findet der Australien-GP statt. Das Rennen am 16. April ist aktuell noch unbesetzt. Derzeit würde erst am 30. April wieder gefahren werden.

Doch seit der erneuten Absage wurden die Beschränkungen in China gelockert. So ist unter anderem die Quarantänepflicht bei der Einreise weggefallen. Diese hätte das Formel-1-Geschäft deutlich erschwert.

Formel 1: Veranstalter streckt Fühler aus

Ein Grund für die Veranstalter des Rennens, ihr Glück zu versuchen. Medienberichten zufolge will man den China-GP kurzfristig zurück in den Kalender holen. Vonseiten der F1 gibt es dazu bisher keinen Kommentar.

Denn problemfrei dürfte das Rennen aktuell dennoch nicht über die Bühne gehen können. Bis zum Termin sind noch rund dreieinhalb Monate. Doch die Teams der Formel 1 dürften langsam auch Planungssicherheit für das Mega-Jahr haben wollen.