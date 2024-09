Formel 1: Auf offener Straße! Star-Pilot baut Autounfall

Erst vor wenigen Tagen hat Charles Leclerc den Italien-GP in der Formel 1 gewonnen. Doch die Freude hielt nicht lange. In der einwöchigen Pause gab es eine Schrecksekunde um den Ferrari-Star.

Was war passiert? In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, das den Formel-1-Piloten zeigt, wie er in einen Unfall verwickelt ist – ausgerechnet in seiner Heimat Monaco und ausgerechnet mitten im Straßenverkehr.

Formel 1: Schrecksekunde für Leclerc

Da kam Charles Leclerc mit dem Schrecken davon! Während er in Monza mit Formel-1-Wagen triumphierte, läuft es mit seinem Privatauto nicht so gut. Der 26-Jährige war nämlich in einen Autounfall verwickelt. Auf einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, ist der Ferrari-Pilot zu sehen.

In seiner Heimat Monaco erwischte es den 26-Jährigen im langsamen Straßenverkehr. Mit seinem Ferrari Purosangue, der einen Wert von etwa 400.000 Euro hat, fährt er in die Stoßstange des vorausfahrenden Autos – einem VW Touran.

Auf dem Video ist zu sehen, dass das Missgeschick in der berühmten Fairmont Haarnadelkurve passierte. Leclerc war anscheinend nicht ganz bei der Sache, wie er es sonst immer in den Formel-1-Rennen ist. Glücklicherweise bleiben beide Fahrzeuge ohne größere Schäden. Ob das die Laune von Leclerc nach dem sensationellen Monza-Erfolg dämpfen wird?

Leclerc baut Autounfall

Bislang hat sich weder der Formel-1-Pilot noch Ferrari zum Unfall geäußert. Doch Leclerc muss sich jetzt ganz schön viel Häme und Spott anhören. Allerdings zeigt der Unfall, dass auch die besten Fahrer der Welt mal unkonzentriert sind und Fehler im öffentlichen Straßenverkehr machen.

In Monaco holte Leclerc übrigens den ersten Sieg in dieser Saison. Es war zeitlich auch sein erster Erfolg in seiner Heimat überhaupt. Nur wenige Monate später jubelte der Monegasse auch in Monza vor Tausenden Ferrari-Fans. In der Fahrerwertung wird Leclerc aber mit 217 Punkten Rückstand auf Max Verstappen nicht mehr im Kampf um den WM-Titel einschreiten können.