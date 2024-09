Formel 1: Hammer-Rückkehr? Plötzlich lässt Sainz aufhorchen

Als zu Beginn des Jahres der Hammer-Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari verkündet wurde, hatte ein Pilot in der Formel 1 das große Nachsehen: Carlos Sainz. Der Spanier hatte sich nämlich große Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung bei der Scuderia gemacht. Am Ende folgte der große Schock.

Mittlerweile hat Sainz aber in der Formel 1 ein neues Team gefunden. Ab 2025 wird er für Williams an den Start gehen. Aber der spanische Star-Pilot schließt nicht aus, eines Tages wieder für Ferrari zu fahren.

Formel 1: Hammer-Rückkehr von Sainz?

Dass in der Formel 1 mittlerweile alles möglich ist, zeigte der spektakuläre Ferrari-Transfer noch vor Saisonbeginn. Lewis Hamilton wird ab dem kommenden Jahr für die Scuderia fahren. Ein Wechsel, den absolut niemand vorhergesehen hat. Aktuell wird auch über einen Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes spekuliert. Die Silberpfeile haben jetzt die Entscheidung verkündet (hier mehr dazu).

Auch interessant: Formel 1: Helmut Marko packt aus – Red Bull drohen bittere Abgänge

Einer, der unter dem Hamilton-Hammer gelitten hat, war Carlos Sainz. Denn der Spanier musste sein Cockpit bei Ferrari räumen. Der Abschied folgt zum Ende der Saison. Dann wird Sainz ab 2025 für Williams auf Punktejagd gehen.

Eine Rückkehr zur Scuderia schließt er aber nicht aus. Gegenüber „DAZN“ erklärt Sainz, dass er im Guten mit Ferrari auseinandergeht. „Deshalb kann man die Tür zu einem Team wie Ferrari nie schließen. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass ich noch fünf oder zehn Jahre in meiner Karriere habe“, so der Star-Fahrer.

„Man weiß ja nie, was im Leben passiert“

Zwischen Sainz und Ferrari hat es also direkt von Beginn an gefunkt, auch wenn das Kapitel jetzt vorerst ein Ende findet. Seine vier Jahre beim italienischen Traditionsteam werde er stets schätzen.

„Und deshalb will ich die letzten Rennen genießen und mir keine anderen Gedanken machen. Man weiß ja nie, was im Leben als nächstes passiert. Ferrari-Fahrer gewesen zu sein und noch für einige Rennen Ferrari-Fahrer zu sein, das genieße ich sehr und will noch das Beste daraus machen“, so der 29-Jährige, der noch neun Formel-1-Rennen für die Scuderia fahren wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Ab dem kommenden Jahr wird sich sein Fokus dann voll und ganz auf Williams richten. Dort gab es unter der Woche direkt einen Knall. Logan Sargeant wurde rausgeschmissen. Doch statt Mick Schumacher sitzt ein anderer Pilot für die restlichen Rennen im Auto. Hier mehr dazu.