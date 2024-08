Formel 1: Star-Pilot verabschiedet sich emotional – „Es ist hart“

Die Formel 1 hat ihren ersten Fahrer-Rauswurf! Unmittelbar nach der Sommerpause und dem ersten Grand Prix in den Niederlanden hat Williams die Reißleine gezogen. Die Gerüchte in den vergangenen Wochen vermehrten sich, jetzt herrscht Gewissheit.

Logan Sargeant wird die restlichen neun Rennen in der Formel 1 nicht mehr für das Team fahren, muss sein Cockpit sofort aufgeben. Von seinem Teamkollegen gibt es emotionale Abschiedsworte an den US-Amerikaner.

Formel 1: Williams schmeißt Sargeant raus

Es hatte sich angedeutet, es musste dann auch passieren. Williams hat als erstes Formel-1-Team in diesem Jahr einen Fahrer rausgeschmissen. Logan Sargeant konnte in seinen zwei Saisons in der Motorsport-Königsklasse einfach nicht überzeugen.

Im Gegenteil: Der US-Pilot enttäuschte immer wieder. Zu viele Fehler, zu viele Unfälle. Am Ende war der Crash im freien Training in Zandvoort dann einer zu viel. Teamchef James Vowles verlor die Geduld und hat dann einen Wechsel vorgenommen. Franco Colapinto wird bis zum Saisonende dann im Williams fahren.

Der junge Argentinier wird am kommenden Wochenende in Monza sein Debüt in der Formel 1 feiern. In den restlichen neun Rennen hat der 21-Jährige dann die Möglichkeit, sich für weitere Aufgaben zu beweisen.

Emotionale Abschiedsworte an Sargeant

Williams hat sich nach der Entlassung von Sargeant schon emotional verabschiedet. Wenige Stunden später folgte dann auch sein ehemaliger Teamkollege Alex Albon. Der Formel-1-Star widmete einige Abschiedsworte an den US-Amerikaner: „Ich weiß aus erster Hand, wie brutal dieser Sport sein kann, und es ist hart, Logan das Team mitten in der Saison verlassen zu sehen. Bruder, du hast alles gegeben, und es war eine Freude, dein Teamkollege zu sein. Ich weiß, was auch immer du als Nächstes machst, du wirst großartig darin sein.“

Worauf Albon hinauswill: 2021 war er ebenfalls ohne Cockpit, fuhr dann eine Saison in der DTM. 2022 gab es dann das Comeback mit Williams. Seitdem ist er ein fester Bestandteil in den Plänen des Traditionsrennstalls, bei dem er einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat.