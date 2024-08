Formel 1: Mercedes macht es offiziell – jetzt ist es endlich so weit

Am 25. August 2024 ist Andrea Kimi Antonelli 18 Jahre alt geworden. Das beste Geschenk bekam er zu seinem Geburtstag wohl von seinem Chef. Das Supertalent feiert beim Großen Preis von Italien sein Debüt in der Formel 1.

Wie Mercedes-Boss Toto Wolff am Sonntag (25. August) in Zandvoort bestätigte, wird Andrea Kimi Antonelli das 1. Freie Training in Monza absolvieren. Es ist der nächste Schritt auf seinem Weg in die Formel 1.

Formel 1: Antonelli feiert Debüt bei Heim-GP

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Antonelli wird sein Debüt in der Formel 1 feiern – und das ausgerechnet bei seinem Heim-GP. Wolff schwärmt schon jetzt: „Ihn am Freitag im FP1 in Monza vor den Augen der Tifosi fahren zu sehen, mit einem italienischen Kind in einem konkurrenzfähigen Auto…. Ich denke, das wird etwas sein, auf das jeder in Italien sehr stolz sein kann.“

Antonelli gehört schon länger zum Teil des Nachwuchsprogramms von Mercedes. In den vergangenen Monaten durfte er immer wieder ältere F1-Autos der Silberpfeile testen, jetzt wird er erstmals in den aktuellen Boliden steigen. Im Rahmen des Rookie-Programms absolviert er in Monza das 1. Freie Training. „Es wird ein wirklich emotionaler Moment sein. Wir haben ihn verfolgt, seit er 11 Jahre alt und ein kleiner Go-Kart-Fahrer war“, so Wolff.

Antonelli soll Hamilton beerben

Dass Antonelli in der nächsten Saison der Nachfolger von Lewis Hamilton wird, wollte der Mercedes-Boss allerdings noch nicht bestätigen. Der 18-Jährige gilt als der Top-Favorit. Wolff deutete schon mehrfach an, dass Antonelli 2025 im Mercedes sitzt. Die offizielle Verkündung steht aber noch aus.

Viele gehen davon aus, dass Mercedes sich diesen speziellen Moment für den Italien-GP aufhebt. Im Rahmen des Rennwochenendes in Monza könnte also nun auch die offizielle Bekanntgabe folgen.