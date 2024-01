Formel 1: Bittere Trennung für Carlos Sainz – Ferrari-Pilot macht es offiziell

Was sich schon länger angedeutet hat, ist nun auch offiziell: Formel-1-Pilot Carlos Sainz muss eine bittere Trennung verkraften. Nach über acht Jahren verliert der Ferrari-Fahrer einen seiner wichtigsten Unterstützer.

Personal-Trainer Rupert Manwaring wird Carlos Sainz nach über acht Jahren Zusammenarbeit verlassen. Und noch bitterer: Manwaring wechselt wohl innerhalb der Formel 1 zu einem direkten Konkurrenten des Ferrari-Piloten.

Formel 1: Sainz verliert langjährigen Wegbegleiter

In einem kurzen, emotionalen Video mit Ausschnitten aus der gemeinsamen Zeit verabschiedet sich Carlos Sainz von seinem langjährigen Freund und Mitarbeiter. Dazu findet er rührende Worte: „8 Jahre lassen sich nicht in einem Video zusammenfassen, aber hier ist ein kleiner Vorgeschmack, was es bedeutet hat! 2023 war Ruperts letzte Saison als Teil von Team 55 und ich wüsste nicht, wie ich dir für all deine Arbeit, deinen Einsatz und deine Unterstützung in diesen Jahren danken soll.“

Weiter schreibt Sainz: „Wir haben nicht nur trainiert, wir haben gemeinsam für die gleichen Ziele gekämpft und wir hatten auf diesem Weg viel Spaß! Ich wünsche dir alles Gute, Ruperto!“ Manwaring begleitete Sainz fast seine gesamte Formel-1-Karriere, erlebte mit ihm den Weg von Toro Rosso über Renault und McLaren bis hin zu Ferrari.

Formel 1: Trainer wechselt zu Verstappen

Medienberichten zufolge soll Manwaring ab sofort in Diensten von Weltmeister Max Verstappen stehen. Schon im November hieß es, dass sich Manwaring in der kommenden Saison um die Fitness des Weltmeisters kümmern wird. Verstappens eigener Physiotherapeut Bradley Scanes hatte zuvor seinen Abschied verkündet.

Wie es künftig für Carlos Sainz weitergeht und mit wem er in der Zukunft zusammenarbeitet, steht aktuell noch nicht fest.