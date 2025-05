Formel 1: Pilot zu Höherem bestimmt? Teamchef mit überraschendem Urteil

Flavio Briatore betrachtet Pierre Gasly als einen der talentiertesten Fahrer in der Formel 1. Im Interview mit „Le Monde“ lobt der Teamchef seinen Alpine-Piloten.

„Für mich steht Max Verstappen an der Spitze und dahinter kommen Pierre, Charles Leclerc und ein paar andere“, erklärt Briatore. Gasly gehöre jedoch noch nicht komplett in die Topriege. „Er kann ein Topfahrer werden, aber er muss noch fokussierter sein.“ Wie genau Gasly an der Konzentration arbeiten könnte, erläutert Briatore nicht.

Formel 1: Briatore deutet Start-Probleme an

Er betont jedoch, dass ein schlechter Start große Folgen haben kann. „Wenn du den Start eines Rennens vermasselst, verlierst du drei oder vier Positionen – und die holst du nicht mehr zurück“, sagt er mit Blick auf Gaslys Performance. Dazu kommt, dass Alpine mit dem A525 eines der schwächsten Autos der Saison 2025 stellt. „Mit einem besseren Auto und mehr Fokus kann Pierre zur Weltspitze gehören“, ist sich Briatore sicher.

Auch über Gaslys neuen Teamkollegen Franco Colapinto, der seit seinem Imola-Debüt für frischen Wind bei Alpine sorgt, verliert Briatore lobende Worte: „Er hat ebenfalls Speed“, erklärt Briatore, der jedoch noch Verbesserungspotenzial sieht: „Was ihm noch fehlt, ist der Umgang mit dem Druck.“

Schwierigkeiten und Hoffnungen für Alpine in der Formel 1

Briatore führt aus: „Wenn du schnell bist, aber in der Mauer landest, bringt dir das nichts.“ Colapinto bleibt in diesem Formel-1-Jahr bisher noch punktlos. Im bisherigen Saisonverlauf hat nur Gasly etwas Zählbares für Alpine nach Hause bringen können. Er wurde in Bahrain Siebter und holte in Miami einen Punkt im Sprint.

Alpine steht in der Konstrukteurswertung nach acht von 24 Rennen lediglich vor Sauber und belegt damit den vorletzten Platz. Briatore glaubt dennoch an Gaslys Potenzial und sieht ihn als Schlüssel für eine bessere Zukunft des Teams. Doch ohne Fortschritte beim Auto bleibt Alpine in der Formel 1 weiter hinten an.

