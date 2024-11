Formel 1: Bottas-Hammer bestätigt – jetzt darf es jeder wissen

Nach dem Großen Preis von Abu Dhabi ist für Valtteri Bottas erst einmal Schluss. Der Finne hat seinen Platz in der Formel 1 verloren, muss sein Cockpit bei Sauber am Saisonende räumen. Noch ist unklar, wie es für ihn weitergeht.

Nun steht allerdings schon fest, wann der Formel-1-Star zum nächsten Mal in ein Rennauto steigen wird. Das „Race of Champions“ (ROC) gab jetzt die Teilnahme von Valtteri Bottas bekannt.

Formel-1-Star Bottas fährt beim „Race of Champions“

Noch zwei Mal steigt Bottas in ein Formel-1-Auto, danach ist seine Karriere in der Formel 1 erst einmal auf Eis gelegt. Der 35-Jährige konnte für 2025 kein Cockpit ergattern, wird wohl in der kommenden Saison als Ersatzfahrer bei Mercedes agieren (Hier mehr dazu!).

Einen Termin im Kalender hat sich der Finne aber schon einmal notiert. Er wird am 7. und 8. März beim „Race of Champions“ in Australien an den Start gehen. Dort kämpft er gegen seinen Rennfahrer-Kollegen im Accor Stadium in Sydney um den Titel.

„Meine enge Beziehung zu Australien ist kein Geheimnis, und ich freue mich sehr darauf, beim ersten Race of Champions Down Under anzutreten“, wird Bottas in der Pressemitteilung zitiert. Seit 2020 ist er mit der australischen Radrennfahrerin Tiffany Cromwell liiert, verbringt seitdem viel Zeit in Australien.

„Ich hoffe, dass ich auch viele einheimische Fans haben werde, die mich anfeuern, nachdem mir Anfang des Jahres der Status eines „Ehrenaustraliers“ verliehen wurde, auch wenn ich natürlich versuchen werde, Australien im ROC Nations Cup und alle Aussies im Einzelrennen des Race Of Champions zu schlagen“, so Bottas. Er kündigte bereits an, dass er frühzeitig nach „Down Under“ reisen wird.

Bottas greift nach dem Sieg

Für Bottas ist es die zweite Teilnahme am ROC. „Das Race Of Champions ist eine einzigartige Veranstaltung, und ich hatte bei meiner ersten Teilnahme in Schweden im vergangenen Jahr viel Spaß, obwohl ich mit Mika (Hakkinen) früh ausschied. Hoffentlich bin ich auf der Asphaltstrecke im Olympiastadion von Sydney viel schneller und kann es dieses Mal ganz nach vorne schaffen“, erklärt er.

Neben Bottas gehen unter anderem Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Sebastian Loeb beim „Race of Champions“ an den Start.